Харчування для спортсмена: у чому його користь і шкода

Сьогодні спостерігається яскравий тренд на здоровий спосіб життя. Навіть в невеликих містах відкриваються фінтес-клуби та тренажерні зали, куди люди можуть зайти після роботи, щоб виконати комплекс вправ для спалювання зайвих калорій і нарощування м’язової маси. Якщо ви бажаєте зберегти хороше здоров’я навіть у старшому віці і виглядати молодо, необхідно не тільки регулярно займатися, але і правильно харчуватися. Дізнатися детальніше про види спортивного харчування, а також замовити його доставку по Україні можна на сайті інтернет-магазину Foods-Body в Дніпрі.

Чому спортсменам потрібно спортивне харчування

При дотриманні режиму тренувань організм активно переробляє надходять разом з їжею органічні і мінеральні речовини, необхідні для м’язів. На жаль, навіть якщо взяти багаті на білок продукти, вони не містять весь той комплекс речовин, які потрібні тілу. Виникає дилема: або доведеться збільшувати порції, що негативно позначиться на системі травлення, або споживати спеціальні добавки. Більшість атлетів вибирають другий варіант. Ви зможете за посиланням на магазин Foods-Body знайти широкий асортимент різноманітних харчових добавок:

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гейнери;

омега і риб’ячий жир;

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Зазначимо, що для складання правильної та збалансованої дієти потрібна допомога особистого тренера і дієтологів, які правильно розрахують, які саме потрібні добавки для підвищення результативності ваших тренувань. У випадку з деякими препаратами є й протипоказання, з якими необхідно ознайомитися перед прийомом. В іншому випадку харчування принесе серйозної шкоди організму.

Необхідні препарати для фітнесу та бодібілдингу

Більшість чоловіків і жінок рідко бувають задоволені своїм тілом. Жінок, в першу чергу, цікавлять вправи, які допоможуть наростити обсяги в області стегон і сідниць. Знайти спортивні добавки, які допоможуть вам швидко досягти бажаних форм, ви зможете за посиланням на сайті інтернет-магазину спортивних добавок в Україні.

Основа м’язової маси — це білок. В натуральних продуктах він міститься у великих кількостях в курячих яйцях, молочної продукції, м’ясі та рибі. Протеїнові добавки також дуже ефективні при виконанні комплексних вправ.