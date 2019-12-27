Екс-нардепа Кайду відправили під домашній арешт за напад на Богданця

Колишнього народного депутата-«свободівця» Олексія Кайду Київський апеляційний суд відправив під домашній арешт за напад на народного депутата України від «Слуги народу» Андрія Богданця. Про це повідомляє прес-служба суду.

Кайда пробуде під домашнім арештом як мінімум до 12 лютого 2020 року.

«За результатом апеляційного розгляду апеляційної скарги, поданої прокурором і стороною захисту, задоволено частково, постанову слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 грудня 2019 року скасовано, до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби, а саме: з 22:00 до 06:00 наступного дня з забороною залишати місце свого проживання без дозволу слідчого, прокурора і суду до 12 лютого 2020 року включно. Згідно ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного К. покладено обов’язки, визначені постановою», — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 11 грудня після засідання комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики між народними депутатами минулих скликань, членами партії ВО «Свобода», і діючим нардепом від фракції «Слуги народу» Андрієм Богданцом сталася бійка. Пізніше народний депутат від «Слуги народу» Євгенія Кравчук повідомила, що Богданець після бійки знаходиться в лікарні з підозрою на струс мозку.

Прокуратура Києва відкрила кримінальну справу за фактом нападу на народного депутата від «Слуги народу» Андрія Богданця на засіданні аграрного комітету парламенту.

12 грудня «свободівцю» повідомили про підозру.