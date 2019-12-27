«Розвороту не буде»: Дробович розповів про плани роботи Інституту Нацпам’яті

При новому керівнику в Інституті національної пам’яті не буде кардинальної зміни політики, хоча все-таки відмінності в роботі відбудуться.

За інформацією «Громадського», про це заявив нещодавно призначений керівник Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Антон Дробович. За його словами, «розворот в іншу сторону» стосовно діяльності його попередника В’ятровича не передбачений, але зміщення акцентів буде.

«Кут нахилу є… Існує полі, і в цьому інформаційному полі багато хто оцінював Інститут так, що потрібно більше уваги зосередити на діалог, комунікацію, роботу з громадами і т. д. Мені доводиться чути ці оцінки і, відповідно, буду робити різні акценти щодо цього», — сказав Дробович. Таким чином, він прокоментував висловлювання В’ятровича про, що УІНП «розгорнеться в іншу сторону». За словами Дробовича, він не проти перейменувань і таких об’єктів, однак вважає, що це необхідно за законом і, з його слів, «називати речі своїми іменами».