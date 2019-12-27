Колектори з метою стягнення боргу не мають права вдиратися в житло, інакше це буде порушенням закону — адвокат

Якщо колектори вламуються в житло громадянина України без рішення суду, їх рішення незаконні.

Про це в коментарі ГолосUA повідомив адвокат Ростислав Кравець.

«У будь-якому випадку для проникнення в житло потрібно рішення суду. Якщо такого рішення суду немає, то будь-які протиправні дії, які вчиняються третіми особами з намаганням проникнути в житло і наслідком чого може бути нанесення тілесних ушкоджень, то власники цієї квартири або особи, які перебувають у цій квартирі, не будуть нести відповідальність за подібні протиправні дії третіх осіб», — сказав адвокат.

Р. Кравець уточнив, що станом на 2019 рік в Україні діють правові норми, які дозволяють людині з метою захисту свого життя надати протидію людям, які вдираються в квартиру.

«Якщо є загроза життю власнику житла та власник зможе застосувати зброю, людина зможе навіть вбити, це не буде вважатись перевищенням меж необхідної самооборони. Це правило діє за умови, якщо особи вламуються в житло, тим більше якщо цих осіб кілька, і якщо він уб’є їх, захищаючи себе і своє майно, це не буде вважатись перевищенням меж необхідної самооборони і людина не буде нести за це кримінальну відповідальність», — висловив думку він.

Нагадаємо, в грудні 2019 року Верховна Рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект № 2133 «Про захист прав і законних інтересів боржників при здійсненні колекторської діяльності».

Законопроект повинен захистити громадян від психологічного тиску з боку колекторів. За документ проголосували 309 народних депутатів. «З метою спонукання до виконання боргу перед кредиторами, колектори досить часто вдаються до психологічного тиску на боржників і членів їх сімей, застосовуючи при цьому жорсткі, а іноді і протиправні методи», — зазначено в пояснювальній записці. Також законопроектом дається визначення поняттю «колекторська діяльність».

Як повідомлялося раніше, в червні 2018 року Верховний Суд України виправдав чоловіка, який вбив грабіжника з метою необхідної самооборони.