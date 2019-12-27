Суд скасував арешт $10 млн екс-голови «Укрспецекспорту» через смерть його матері

Печерський суд скасував арешт 10 млн доларів на рахунку в банку матері колишнього гендиректора Держконцерну «Укрспецекспорт» Сергія Бондарчука.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу від 18 грудня.

10 червня 2010 Бондарчук був звільнений з посади директора «Укрспецекспорту» і через місяць оформивши банківський вклад на 12 млн доларів.

У листопаді 2014 Бондарчук договір розірвав і вніс 10 млн доларів на депозитний рахунок матері у філії «Місто Банк».

Від 19 липня 2014 розслідується справа за фактом вчинення службовими особами «Укрспецекспорту» шляхом зловживання своїм службовим становищем розтрати державних коштів в особливо великих розмірах – перерахування у період з січня 2005 року по липень 2008 року з рахунків ДК «Укрспецекспорт» на користь закритого акціонерного товариства «Аеропартнер» 7,6 млн доларів та 69 000 євро за консультаційні та агентські послуги, яких у дійсності надано не було, а також за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

У грудні 2014 гроші на рахунку матері Бондарчука були заарештовані як такі, що могли мати злочинне походження.

Альо у серпні 2019 мати підозрюваного померла і за заповітом має єдину спадкоємницю на все майно, в тому числі на арештований депозитний вклад. Тому спадкоємниця звернулася про скасування арешту, оскільки сама не є підозрюваною і не має відношення до кримінальної справи.

Слідчий суддя відзначив слушність доводів, що сума арештованих 10 млн доларів значно перевищує суму інкримінованої шкоди.

Зважаючи на тривалий час перебування під арештом і розслідування справи понад 5 років, за який не доведено злочинне походження коштів, вбачається безпідставне обмеження права власності на володіння, користування та розпорядження майном, а тому суд вирішив задовольнити клопотання.

Нагадаємо, що з 2015 року Бондарчука оголошено в розшук. У 2018 підозрюваний заявив ЗМІ, що Вестмінстерський мировий суд Лондона відмовив ГПУ в його екстрадиції, визнавши справу політично мотивованою. В Україні він досі перебуває у розшуку.

У лютому 2010 в останній тиждень на посаді президента Віктор Ющенко присвоїв Бондарчуку звання Героя України.