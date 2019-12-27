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Британия направила свой корабль в Ла-Манш для слежки за российским судном

27.12.2019

Британский патрульный корабль HMS Tyne 24 декабря был экстренно вызван в пролив Ла-Манш, через который проходил учебный российский корабль “Перекоп”. Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на Королевский военно-морской флот, информирует BAGNET.

В ведомстве отметили, что HMS Tyne прибыл в пролив для наблюдения за российским кораблем, его деятельностью в областях, “представляющих национальный интерес”.

Известно, что 26 декабря британское судно вернулось в порт своего базирования.

В ведомстве подчеркнули, что в период рождественских праздников свыше 3,5 тыс. военнослужащих ВМФ, морских пехотинцев и ВВС дежурят или готовы в кратчайшие сроки отправиться к месту несения службы.

: bagnet.org

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