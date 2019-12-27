У Москві підпалили могилу репера Децла

На П’ятницькому кладовищі в Москві підпалили могилу репера Кирила Толмацького, відомого під псевдонімом Децл. Про це повідомляє Telegram-канал «Mash», передає FaceNews.ua.

Зі слів матері музиканта, згарище сталося прямо на католицьке різдво, у ніч з 25 на 26 грудня.

Відзначається, що жінка побачила обвуглений хрест і спалену огорожу і пішла розбиратися до адміністрації кладовища.

Там пояснили, що це могли зробити фанатки Децла.

«Кожен день вони приходять на могилу і ставлять свічки. Пожежа могла статися випадково, з необережності», — йдеться в повідомленні.

Завтра сім’я репера планує відновлювати.

Нагадаємо, в березні судово-медична експертиза встановила причину смерті російського репера Кирила Толмацького. Він помер внаслідок гострої серцевої недостатності, що стала ускладненням захворювання серцево-судинної системи.