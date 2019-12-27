Смерть Галини Волчек: Собчак показала останню листування з актрисою

Російська телеведуча Ксенія Собчак опублікувала скріншот останньої листування з актрисою Галиною Волчек, яка померла 26 грудня.

Так, на своїй сторінці в Instagram телеведуча зізналася, що планувала зробити інтерв’ю з актрисою для свого Youtube-шоу «Обережно, Яма!», однак не встигла, передає Обозреватель.

За словами Собчак, кілька років тому вона вже робила велике інтерв’ю з Волчек:

«Кілька років тому, на честь 60-річчя «Современника», я робила з нею велике інтерв’ю. Говорили про все на світі, і навіть обговорили можливого її наступника, хоча тоді Галина Борисівна була сповнена сил і планів. Ми проговорили три години, їли легендарні пиріжки «Современника» і в кінці я зважилася запитати: «Галина Борисівна, чому ви погодилися? Чому із сотень журналістів ви погодилися дати єдине інтерв’ю про ювілей театру саме мені?» Її відповідь вразила: «Нікому поки не даю інтерв’ю, навіть до Берману і Жиндареву поки не йду, хоч люблю їх, а от з вами вирішила поговорити. Тому що ви теж, як і я, «проти правил».

Проте нещодавно, в кінці листопада, Собчак знову вирішила поговорити з Волчек, але вже в рамках інтерв’ю для свого шоу:

«А зовсім недавно, в кінці листопада, я чомусь зовсім імпульсивно зрозуміла, що дуже хочу поговорити з Галиною Борисівною для «Обережно, Яма!» знову. Я набрала її, Галина Борисівна сказала, що їде від Алли Борисівни, що обожнює дітей, як рідних, що вони їй дарують величезне щастя… Галина Борисівна сказала «Так» і ми домовилися. І ось у мене в календарі стоїть дата інтерв’ю, в телефоні її повідомлення, а її вже ніколи з нами не буде. Ніколи. Дивлюся в екран на її відповідь і не можу повірити, що так… «А потім всі велетні померли».

Також у своєму Instagram Собчак опублікувала останню листування з Галиною Волчек: