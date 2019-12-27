«Міс Львів» розповіла російським пропагандистам, як її «переслідують» в Україні

Володарка титулу «Міс Львів-2018» Наталія Болюх заявила в ефірі російського пропагандистського каналу, що її переслідують у рідному місті через поїздку до Москви, пише УНІАН.

«Я прилетіла до аеропорту. Виходжу – до мене підходять чоловіки. Беруть мене за руки і кажуть: «Може, тобі назад до Москви відправити?». Я кажу: «Облиште мене. Взагалі не підходьте», і продовжую йти. Він до мене підбігає і каже: «Давай, може за тобою ще й Хаммер під’їде?». Я кажу: «Який Хамер?». Він: «На московських номерах», – сказала вона.

За словами жінки, вона не висловлювала політичних заяв, отже «репресії» з боку «націоналістів» безпідставні.

Водночас додала, що не бачить нічого поганого у своїх зв’язку язках з росіянами.

При цьому Болюх погодилась з так званими провідними, які назвали активістів Революції Гідності «агресивними, тупими людьми, які представляють меншість, визначають майбутнє більшості».

Раніше Болюх потрапила у скандал, виставивши фото з російським чиновником Держдуми в Instagram.