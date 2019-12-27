«Діти, зламані руки, ноги»: вижили поділилися страшними подробицями авіакатастрофи в Казахстані

Пасажири, яким пощастило вижити після катастрофи літака Bek Air в Казахстані, розповіли про те, як розбився літак.

За їх словами, в результаті падіння повітряного судна постраждали безліч людей, а весь салон був у крові. Слова одного з постраждалих передає Mash, передає Обозреватель.

«У трясці початок всі падати: багаж, не багаж. Крики. Хтось виламав двері аварійну і всі вибігли», – розповіла Гульнара Кошенова.

За її словами, перед інцидентом літак сильно трясло. Після зіткнення зі стіною салон заповнив дим.

«Діти були, зламані руки, ноги, кров. Всі розбіглися просто… Все в крові», – додала пасажирка.

Інший пасажир розповів, що коли літак набрав висоту, крило початок розхитуватися, а потім він впав на будинок. Люди вилазили по обмерзлому крила через вікно і допомагали витягувати інших пасажирів.