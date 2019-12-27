Бізнесмен розповів, як Київський річковий порт хоче заволодіти ділянкою на березі Дніпра

В Обухівському районі Київської області рейдери за кілька років здійснили кілька атак на підприємство з перевалки річкового піску ТОВ «Семфолт». Про це розповів директор компанії Семен Коширенков в ефірі телеканалу ZIK.
За його словами, атаки відбуваються із-за того, що ПАТ «Київський
річковий порт» намагається будь-якими шляхами заволодіти ділянкою на березі Дніпра,
який використовує підприємство.
«На початку 2016 року мені почали надходити пропозиції продати
бізнес і звільнити ділянку, на якій розташований моя майданчик для перевалки
піску. Думаю, я не перший і не останній підприємець в нашій країні,
який зіткнувся з такими настирливими пропозиціями, які більше схожі на
загрози. Однак після того, як я не погодився продати свій бізнес, почалися
неприємності», — розповів Коширенков.
За його словами, потім на майданчик підприємства приїхали
невідомі люди в балаклаві і представилися активістами ГО «Стоп корупції».
Молоді хлопці спортивної статури заблокували виходи та виїзди з
території, кричали і погрожували фізичною розправою і вимагали працівникам
віддати їм ключі від техніки.
«До рейдерського захоплення приєдналися і високопоставлені
чиновники і правоохоронці Обухівського району. Однієї з машин, які
блокували навантажувач, керував прокурор Обухівського району — начальник
Обухівського відділу Києво-Святошинського місцевої прокуратури Дмитро Житник.
Через деякий час приїхали і тодішній голова райдержадміністрації
Олександр Туренко і керівник районної поліції Денис Ярославський», — зазначив
Коширенков.
Він зазначив, що поліція й прокурор Дмитро Житник називають
його діяльність є незаконною, хоча на сусідній ділянці, яка відноситься до
рекреаційній зоні відпочинку села Трипілля, майже кожен день здійснюється
аналогічна діяльність за розвантаження і складування піску, але тільки в цьому
разі прокурор і поліція чомусь ніяк не реагують. Правоохоронці
діяли без церемоній — водія просто викинули з кабіни, забрали ключі
від навантажувача і зламали замок на дверях, додав підприємець.
«Почувши про такий «безпрєдєл», я приїхав на місце і
забарикадувався в кабіні навантажувача. Після довгих переговорів начальник
поліції Ярославський зрештою пообіцяв мені, що все буде зроблено за
із законом. Я повірив йому і погодився, щоб наш навантажувач відправили на
штрафмайданчик для подальшого розгляду. Однак документів про вилучення чи накладення
арешту на навантажувач мені ніхто не надав, і протоколу огляду місця
події теж. На наступний день навантажувач на штрафмайданчику просто згорів.
А у поліції пояснили, що пожежа сталася близько чотирьох годин ранку. Ніякої
реакції з приводу кримінального злочину не було і з боку начальника
Обухівського відділу Києво-Святошинського місцевої прокуратури Дмитра Житника.
Пізніше експерти видали висновок № 117/В/ 30.12.2016, що причиною пожежі стало
«виникнення горіння, внаслідок занесення стороннього джерела запалювання
з ознаками спеціальної підготовки події». Ситуація з тих пір не змінилася,
підприємство продовжує страждати від рейдерських атак», — зазначив Коширенков.
Раніше SKELET-info повідомляв, що Київський річковий порт хоче побудувати логістичний комплекс і термінал для цементної бази, а також реалізувати ряд інших проектів.