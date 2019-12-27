Бізнесмен розповів, як Київський річковий порт хоче заволодіти ділянкою на березі Дніпра

В Обухівському районі Київської області рейдери за кілька років здійснили кілька атак на підприємство з перевалки річкового піску ТОВ «Семфолт». Про це розповів директор компанії Семен Коширенков в ефірі телеканалу ZIK.

За його словами, атаки відбуваються із-за того, що ПАТ «Київський

річковий порт» намагається будь-якими шляхами заволодіти ділянкою на березі Дніпра,

який використовує підприємство.

«На початку 2016 року мені почали надходити пропозиції продати

бізнес і звільнити ділянку, на якій розташований моя майданчик для перевалки

піску. Думаю, я не перший і не останній підприємець в нашій країні,

який зіткнувся з такими настирливими пропозиціями, які більше схожі на

загрози. Однак після того, як я не погодився продати свій бізнес, почалися

неприємності», — розповів Коширенков.

За його словами, потім на майданчик підприємства приїхали

невідомі люди в балаклаві і представилися активістами ГО «Стоп корупції».

Молоді хлопці спортивної статури заблокували виходи та виїзди з

території, кричали і погрожували фізичною розправою і вимагали працівникам

віддати їм ключі від техніки.

«До рейдерського захоплення приєдналися і високопоставлені

чиновники і правоохоронці Обухівського району. Однієї з машин, які

блокували навантажувач, керував прокурор Обухівського району — начальник

Обухівського відділу Києво-Святошинського місцевої прокуратури Дмитро Житник.

Через деякий час приїхали і тодішній голова райдержадміністрації

Олександр Туренко і керівник районної поліції Денис Ярославський», — зазначив

Коширенков.

Він зазначив, що поліція й прокурор Дмитро Житник називають

його діяльність є незаконною, хоча на сусідній ділянці, яка відноситься до

рекреаційній зоні відпочинку села Трипілля, майже кожен день здійснюється

аналогічна діяльність за розвантаження і складування піску, але тільки в цьому

разі прокурор і поліція чомусь ніяк не реагують. Правоохоронці

діяли без церемоній — водія просто викинули з кабіни, забрали ключі

від навантажувача і зламали замок на дверях, додав підприємець.

«Почувши про такий «безпрєдєл», я приїхав на місце і

забарикадувався в кабіні навантажувача. Після довгих переговорів начальник

поліції Ярославський зрештою пообіцяв мені, що все буде зроблено за

із законом. Я повірив йому і погодився, щоб наш навантажувач відправили на

штрафмайданчик для подальшого розгляду. Однак документів про вилучення чи накладення

арешту на навантажувач мені ніхто не надав, і протоколу огляду місця

події теж. На наступний день навантажувач на штрафмайданчику просто згорів.

А у поліції пояснили, що пожежа сталася близько чотирьох годин ранку. Ніякої

реакції з приводу кримінального злочину не було і з боку начальника

Обухівського відділу Києво-Святошинського місцевої прокуратури Дмитра Житника.

Пізніше експерти видали висновок № 117/В/ 30.12.2016, що причиною пожежі стало

«виникнення горіння, внаслідок занесення стороннього джерела запалювання

з ознаками спеціальної підготовки події». Ситуація з тих пір не змінилася,

підприємство продовжує страждати від рейдерських атак», — зазначив Коширенков.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Київський річковий порт хоче побудувати логістичний комплекс і термінал для цементної бази, а також реалізувати ряд інших проектів.