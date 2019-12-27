Мать и сестра Кейт Миддлтон впечатлили фигурами в купальниках (фото)

В то время, пока Кейт Миддлтон и ее муж принц Уильям празднуют Рождество в замке Сандрингем в Норфолке вместе с королевой Елизаветой, ее родители и младшая сестра отдыхают на острове Сен-Бартелеми в Карибском море.

Как сообщает Daily Mail, 36-летнюю Пиппу и 64-летнюю Кэрол Миддлтон папарацци сфотографировали на пляже в купальниках. Обе родственницы герцогини Кембриджской выглядят великолепно — сразу видно, что они регулярно занимаются спортом. 70-летний отец Кейт Майкл Миддлтон, а также 44-летний муж Пиппы Джеймс Мэттьюс также неплохо выглядели в эффектных дизайнерских плавках.

Годовалого Артура, сына Пиппы и Джеймса, нигде не было видно — судя по всему, он остался дома с няней. Не попал в кадр также брат Кейт и Пиппы Джеймс Миддлтон и его невеста Ализе Тевене.

На прошлый Новый год семья Миддлтонов также отдыхала на Сен-Бартелеми. Свекр Пиппы Дэвид Мэттьюс владеет расположенным здесь роскошным отелем Eden Rock.

: fakty.ua