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Янина Соколова получит почти 12 миллионов от Госкино, чтобы снять фильм о самой себе

27.12.2019

В Украине начинают снимать полнометражную драму “Я, Нина”, которая расскажет о судьбе телеведущей 5 канала (принадлежит Петру Порошенко) Янины Соколовой. Средства на производство картины выделит Государственное агентство по вопросам кино.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что Госкино заключило соглашение с компанией “Янина Соколова Продакшн”. На создание фильма выделят 11,8 млн гривен (70,06 % общей стоимости производства картины). Режиссер фильма – Владимир Харченко-Куликовский, автор сценария – Ольга Куровец, продюсер – Олеся Корженевская. Релиз фильма в Украине планируется в 2021 году.

По сюжету фильма, молодая успешная журналистка Нина кажется вполне счастливой: любимый муж, двое детей, любимая работа, друзья и молодость. Однако однажды у нее диагностируют рак.

Нина пытается сохранить свое положение на работе и дома, но болезнь заставляет меняться.

Главные роли в фильме сыграют сама Янина Соколова, музыкант Валерий Харчишин и актриса Валерия Ходос.

: strana.ua

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