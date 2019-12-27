Трамп искал замену Помпео на посту госсекретаря

Американский президент Дональд Трамп в ноябре искал замену госсекретарю Майку Помпео.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

По словам источников, Трамп не раз обсуждал этот вопрос с чиновниками или конгрессменами. Такая ситуация возникла в связи с желанием Помпео баллотироваться в Конгресс от штата Канзас. Если бы этот сценарий был под угрозой, Трамп готов был отправить Помпео на выборы в Сенат.

Президент рассматривал нескольких кандидатов на возможную замену Помпео. В частности, среди них фигурировал советник по нацбезопасности Роберт О’Брайен. Инсайдеры отметили, что по поручению президента, в последнее время у него появилось значительно больше дипломатических обязанностей. Он поехал на саммит АСЕАН (ассоциация государств юго-восточной Азии) в октябре, сопровождал Помпео и вице-президента Майка Пенса в ходе их поездки в Турцию на переговоры о прекращении огня в Сирии.

Еще одним кандидатом называли главу Минфина США Стивена Мнучина.

: bykvu.com