Иделог «ДНР» назвав «ідіотською» ідею особливого статусу Донбасу і обізвав Суркова

Проживає в непідконтрольному Україні Донецьку ідеолог «ДНР» Роман Манекін заявив, що ідея подання Донбасу особливого статусу у складі України, нібито, є «ідіотською» ідеєю.

За його словами, ОРДЛО майже шість років на особливому положенні, оскільки ні Україна, ні Росія не визнають «республіки». Манекін пише:

«Економіка республік розвалена повністю! Бізнес знищений й голову підняти не сміє! З якого дива Україна розвалиться, якщо Донецьк отримає особливий статус в її складі? Якщо бути в особливому статусі — багато гірше, ніж в загальному ряду?

Чи Не логічніше припустити, що українці — навпаки — об’єднаються у спільній ненависті до Донбасу? Немає ніяких вигод у тому положенні, в якому нині знаходиться населення Донбасу. Ні одне для соціального старту! Зовсім ні!

І тримаємося ми, власне, на одному: ясному усвідомленні, що ми — росіяни!»

Також, Манекін додав, що в «республіках» все набагато гірше, ніж в Росії і в Україні. При цьому він заявив, що помічник президента Росії Владислав Сурков говорить дурниці, коли апологизирует «особливий статус Донбасі, як засіб руйнування унітарної України»:

«А пан Сурков — дурень!

І пора вже давно пора! — кому то назвати речі своїми іменами.

З самого початку ідея „особливого статусу“ була ідіотською.

А тому автор — стандартний ідіот.

І нічого більше!».