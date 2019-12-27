Тижневик “Дзеркало тижня” вийшов в останній раз

Сьогодні друкарня надрукувала останній – 1275 – номер тижневика “Дзеркало тижня. Україна”. У новому році друкована версія газети, що видавалася з 1994-го, виходити не буде.

“Ми роками жили тягнули і двічі обмотували навколо себе пояса, щоб не закривати паперову версію. Скільки могли”, – зазначається в редакційній статті.

“Але тижневик йде разом з таненням більш невоспроизводимого класу — інтелігенції”, – констатується в матеріалі.

Серед авторів статей в останньому номері газети є і люди, що входять в число найбагатших в Україні – Віктор Пінчук і Костянтин Григоришин.