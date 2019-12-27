Суд відпустив під заставу в 3,78 млн екс-голову правління «Черкасиобленерго»

Суд відпустив під 3,78 млн грн застави колишню тимчасово виконуючу обов’язки голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» Світлану Кузьминскую, яку НАБУ і САП підозрюють у причетності до заволодіння 313 млн грн підприємства.

Таке рішення 27 грудня прийняв слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Сергій Мойсак.

За словами співрозмовника в САП, суддя задовольнив клопотання частково. Також на Кузьминскую поклали ряд обов’язків, зокрема: прибувати за кожною вимогою; не відлучатися з Києва без дозволу; повідомляти про зміни свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками і здати на зберігання закордонного паспорта.

Пізніше ВАКС підтвердив обрання такого запобіжного заходу екс-голови правління «Черкасиобленерго».

Слідство встановило, що протягом 2015 року Кузьмінська і її колишній перший заступник Олексій Беспалий у змові з головою правління приватної компанії ПАТ «ХК «Энергомережа» Дмитром Крючковим організували незаконну схему розрахунку за електроенергію. За умовами цієї схеми споживач електроенергії – ПАТ «Азот» – повинен був сплатити борг за спожиту електроенергію не ПАТ «Черкасиобленерго», а приватної компанії ГК «Энергомережа», яка в подальшому нібито повинна розрахуватися з ПАТ «Черкасиобленерго» за борги «Азоту», перерахувавши обленерго 313 млн грн. Однак цього не сталося, нагадує видання.

Реалізована схема суперечила законодавству у сфері електроенергетики і порушувала порядок розрахунків на цьому ринку. Тому, НАБУ з метою захисту інтересів держави звернулося до господарських судів з позовами про визнання недійсними договорів переводу боргу «Азоту» перед «Черкасиобленерго». За результатами судових розглядів протягом 2016-2018 років позовні вимоги НАБУ задоволені, а договори визнані недійсними, наголошується в повідомленні.