Обнаженные студентки с собаками и пони попали на благотворительный календарь

Третьекурсники ветеринарного факультета мокли под дождем и мерзли на улице без одежды

Около 50 голых юношей и девушек, которые учатся на третьем курсе ветеринарного факультета новозеландского Университета Мэсси, разделись ради откровенных съемок для благотворительного календаря на 2020 год. Об этом сообщает издание Daily Star.

Студенты мокли под дождем и мерзли на улице без одежды, чтобы попасть в календарь. Снимок со всей группой, например, делали, когда было около девяти градусов по Цельсию.

“Сами съемки были довольно хаотичными, – рассказывает 22-летняя студентка из Окленда Кейтлин Уайт, участвовавшая в создании календаря. – Чтобы получить правильные кадры, на которых прикрыто все, что нужно, требовалось согласовать действия”.

На страницах календаря ребята позируют на ферме, прикрывая наготу за различными животными, в том числе коровами, лошадьми и собаками, а также растениями и сельскохозяйственными инструментами.

: segodnya.ua