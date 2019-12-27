«Загальна сума банкету 1 075 000 рублів»: стало відомо, де «ватажок ДНР» буде відзначати Новий рік

В одному з спільнот в соціальних мережах місцеві жителі з посиланням на джерела повідомляють, що місцеві «влади» на чолі з «гаряче коханим головою ДНР» Денисом Пушилиным 27.12.2019 в ресторані ” Barberry, розташованому в непідконтрольному Україні Донецьку відзначатимуть новорічний корпоратив.

Донеччани повідомляють:

«Банкет замовлений на 43 людини, загальна сума якого за попередніми даними становить 1 075 000 рублів. У той час, коли деякі жителі Республіки не можуть навіть новорічний стіл накрити, наша влада віддає мільйон просто заради якогось корпоративу! А потім зі сцени будуть розповідати, як у нас все добре і чудово».

Користувачі під цим постом з обуренням зазначають, що так роблять усі «дорвавшиеся до влади»:

«Можна подумати, що хто-небудь сумнівався, що саме так і буде — адже святе справу і міцна звичка, дуже швидко придбана усіма, хто дорывается до корита»

«Зупиніть денисвладимыча, йому не можна стільки їсти — він же лопне».