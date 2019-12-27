Суд постановив примусово стягнути з Жеваго 1,5 млрд на користь Нацбанку

Національний банк України розпочинає примусове стягнення

1,5 млрд грн з екс-депутата Костянтина

Жеваго, підозрюваного у відмиванні грошей і розкраданні 2,5 млрд грн банку

«Фінанси і Кредит». Відповідне рішення прийняв Київський апеляційний суд,

повідомили у прес-службі НБУ.

Так, Шевченківський райсуд Києва 1 жовтня задовольнив позов

Нацбанку про стягнення колишнього власника банку «Фінанси та Кредит» 1, 539 млрд грн

в рахунок погашення заборгованості банку за раніше наданими кредитами

рефінансування.

Жеваго намагався оскаржити рішення суду першої інстанції, але

13 грудня Київський апеляційний суд повернув без розгляду апеляційну

скаргу з-за несплати судового збору у визначені судом терміни. В результаті,

рішення Шевченківського райсуду вступило в силу.

Повідомляється, що 26 грудня НБУ отримав виконавчі листи

і звернувся до Державної виконавчої служби по примусовому

виконання рішення суду.

«На сьогоднішній день загальний обсяг заборгованості банку

«Фінанси і Кредит» перед Національним банком за всіма кредитами рефінансування

становить 6,6 млрд грн. Очікуємо, що частково ця заборгованість буде погашена

за рахунок стягнення коштів безпосередньо з Костянтина Жеваго як з

фінансового поручителя за кредитами рефінансування, а також за рахунок звернення

стягнення на майно підконтрольних йому компаній — майнових поручителів,

до яких ми також подали близько 30 позовів до судів», — зазначив начальник відділу

правового забезпечення судового захисту Управління по роботі з проблемними активами

НБУ Сергій Бойко.

Раніше SKELET-info повідомляв, що фірма з орбіти Жеваго купила пул активів банків-банкрутів за 303,5 мільйона гривень.

А Державне бюро розслідувань заочно вручило підозра Жеваго, якого раніше перевіряли на

причетність до схемі з розтратою та легалізацією 2,5 мільярдів гривень банку

«Фінанси і Кредит».

Співробітники Державного бюро розслідувань також оголосили про підозру двох топ-менеджерам банку «Фінанси

і кредит». А Фонд гарантування вкладів фізосіб розкрив схеми виведення грошей з банку «Фінанси та

кредит».

Нагадаємо, Жеваго зайняв п’яте місце у ТОП-100 найбагатших людей

України за версією журналу «Фокус» за минулий рік. Також Жеваго потрапив у рейтинг найбагатших людей планети 2018

року за версією журналу Forbes – у список увійшли 2208 мільярдерів з 72 країн.