Як «Нафтогаз» рятував держбюджету за рахунок валютної виручки, і що сталося з курсом долара після цього

Голова правління НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв видав бадьорий звіт про наповнення тотально дефіцитного держбюджету-2019. Вчора, 26 грудня, його організація перерахувала в скарбницю 8,5 млрд грн на вимогу Кабміну в якості дивідендів, та ще 4,5 млрд грн — у вигляді інших додаткових платежів.

Всього за грудень державна компанія віддала скарбниці 20 млрд грн, похвалився Коболєв і висловив надію, що «це дозволить багатьом українцям спокійно і радісно зустріти свята». Імовірно, відчув себе великим героєм і рятівником нації.

При цьому «молодий нафтовик» навіть не намагався аналізувати наслідки всіх цих платежів. Те, що «Нафтогаз» перерахував до держбюджету-2019 свій прибуток за 9 місяців цього року — це, звичайно, добре. Але незрозуміло, що він буде перераховувати в бюджет-2020-го. По всій видимості, дивіденди за жовтень-грудень 2019 року, тобто за 3 місяці, а не за 12-ать. Зрозуміло, що сума буде менше, і зовсім скоро чиновники будуть нагадувати, що заробітки Наку були проїдені раніше: вся цілком прибуток «Нафтогазу» за цей рік повинна була наповнити бюджет наступного, 2020 року.

Значить знову буде нестача, знову дефіцит держбюджету, і знову доведеться в пожежному режимі його гасити. Швидше за все, за рахунок $3 млрд, які влада сподівається отримати від «Газпрому» в рамках недавніх домовленостей. Але тут же виникає питання: чи будуть ці гроші (адже є ще спори за $3-мільярдному боргу Януковича перед РФ)? І, якщо будуть, то, на що вони підуть? На латання дірок у бюджеті чи на поповнення газових запасів на цей і майбутні опалювальні сезони.

Друге питання — якою ціною вчора «Нафтогаз» виконав зобов’язання перед бюджетом? Його поява на міжбанку спровокувало серйозний курсової переворот на міжбанку: щоб заплатити гривню до держбюджету, НАК активно продавав безготівковий долар на валютному ринку. Єдиний позитив від нього — це солідне поповнення золотовалютних резервів Нацбанку. Відразу на $700 млн за один день, що дуже багато, якщо врахувати, що майже $900 млн НБУ придбав за весь листопад-2019. Хоча, дуже шкода, що левова частина нацбанківського резерву буде відходити за борговими платежами України, і за єврооблігаціями, якими володіє колишній президент Янукович, у тому числі. Народ України продовжує платити державному злочинцеві, який його обікрав. Оскільки влада не хоче вирішувати цю проблему.

Втім, важливо не тільки це. Але і ціна, за якою вчора «Нафтогаз» продавав валюту — за 23,2552 грн/$. Начебто непоганий курс, але тільки на перший погляд. В цей день великий обсяг операцій на міжбанку пройшов в діапазоні 23,42-23,43 грн/$. А сьогодні безготівкові торги стартували взагалі в рамках 23,50-23,60 грн/$. По всьому видно, що при грамотній організації валютних торгів з боку Нацбанку і фінансових директорів «Нафтогазу», держкомпанія могла би більше заробити в гривні. Так що радість її керівництва не дуже зрозуміло. Фінансовий департаменту повинен аналізувати курсові втрати і думати, як врахувати прорахунки і помилки в майбутньому.

Ну і, звичайно, обдуреними в цій ситуації опинилися люди. Ті, хто на початку цього тижня здавали на святкування новорічних свят долари за 22,80-23,0 грн/$. Після валютного перевороту, який вчора влаштував «Нафтогаз», уряд і Нацбанк, сьогодні ціни на американську валюту в обмінниках злетіли на викуп до 23,30-23,60 грн/$. При цьому купівля підросла до 24,40-24,60 грн/$. Ось так стрімко за один день. Людей знову залишили в дурнях.

dubinsky.pro