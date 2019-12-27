У Києві таксі влетіло під трамвай: рух електротранспорту зупинено

У п’ятницю, 27 грудня, у Києві на вулиці Миколи Василенка сталося ДТП.

Volkswagen служби таксі не помітив трамвай і протаранив вагон, зупинивши рух відразу декількох маршрутів. Про це повідомляє місцеве видання.

Близько 09:00 трамвай номер 15 рухався по маршруту в бік станції метро «Берестейська». На перетині з вулицею Козелецької під нього вискочив Volkswagen. Таксі увійшло під борт трамвая. В таксі був водій і пасажир, вагон був заповнений людьми. На щастя, ніхто з них не постраждав. На цьому місці знаходиться світлофор, який спалахує червоним при наближенні трамвая.

Попередньо, водій таксі проігнорував його. Рух трамваїв припинений. Патрульний екіпаж оформляє ДТП.