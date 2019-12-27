У Луцьку чоловік у військовій формі вистрілив у голову директору фінансової установи

Злочинець у Луцьку скоїв напад на фінансову установу Euro Post, при цьому вистріливши в голову директору відділення, який знаходився в приміщенні.

Про це повідомляють Волинські новини в п’ятницю, 27 грудня.

Як повідомляється, спроба пограбування виявилася невдалою, тому після пострілу він зник. Поліція Луцька оголосила план перехоплення “Сирена”. За даними видання, за життя потерпілого боряться медики, його готують до операції з вилучення кулі з голови.

За словами лікаря-терапевта приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні Ольги Кози, вранці 27 грудня до медичного закладу доставили двох пацієнтів: жінку в стресовому стані і чоловіка з вогнепальним пораненням голови.

Чоловік знаходиться у важкому стані, його готують до операції, під час якої будуть діставати кулю з голови. За даними джерел видання, постраждалий чоловік є директором відділення фінустанови. Як повідомляють ЗМІ, нападник був одягнений у військову форму.