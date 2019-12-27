Суд розгляне скаргу на арешт Риффмастера після свят

Апеляційний суд Києва переніс розгляд скарги адвоката підозрюваного в організації вбивства журналіста Павла Шеремета сержанта ЗСУ, музиканта Андрія Антоненко (Риффмастер) – на рішення Печерського районного суду Києва про обрання Антоненко запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Як розповів агентству Інтерфакс-Україна адвокат підозрюваного Віталій Галенченко, його апеляційна скарга з вини канцелярії суду першої інстанції перебувала на поштовому відділенні і не надійшла до суду вчасно, коли розглядалася перша апеляція.

“Нарешті-то Апеляційний суд прийняв її до розгляду на судовому засіданні сьогодні було прийнято рішення про перенесення її розгляду на 15:00 8 січня”, – сказав адвокат. Він зазначив, що як захисник Антоненко має право наполягати на розгляді цієї апеляції. При цьому адвокат додав, що раніше в судовій практиці подібного не було, так як аналогічні скарги були об’єднані в одне провадження.

“Моя апеляція щодо рішення Печерського суду від 14 грудня про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту. Сподіваюся, що вона буде розглянута”, – сказав Галенченко. Адвокат висловив надію на те, що в разі розгляду його апеляції Антоненко може бути змінена міра запобіжного заходу.