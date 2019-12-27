Голова ВП Андрій Богдан провів кілька годин зустрічаючись з олігархом Коломойським і його почтом

Зустріч нібито відбулася 25 грудня.

Глава Офісу президента Андрій Богдан нібито таємно зустрічався з українським олігархом Ігорем Коломойським і його бізнес-партнерами. Про це йдеться в новому журналістському розслідуванні проекту Схеми.

25 грудня, за даними журналістів, Богдан провів зустріч з головою НАК Нафтогаз Андрієм Коболевым. А після цього поїхав до одного з п’ятизіркових готелів у Києві, в ресторані якого у нього нібито відбулася зустріч з Коломойським і його бізнес-партнерами.

Побоюючись, що глава ОП, нібито обізнане про присутність журналістів, може покинути готель через інші двері, знімальна група вирішила зайти всередину. За їх даними, зустріч тривала близько години. Після цього приватну кімнату ресторану, за інформацією журналістів, залишили бізнес-партнер олігарха Михайло Кіперман, екс-депутат Євген Гєллєр, охоронець Богдана і співвласник Кварталу 95 Тимур Миндич. Останнім вийшов Коломойський.

Сам Коломойський заперечує зустріч з Богданом. Каже, що приїхав в готель, коли той вже поїхав.

«Питання вищезгаданої зустрічі та досягнуті на ній домовленості Коболєв коментувати відмовився, а Богдан на запитання журналістів не відповів», — підсумували журналісти.

20 серпня 2019 року Богдан, вже будучи главою ОП, подав позов про захист честі і гідності проти журналістів Схем і НОТУ. Голова ВП вважає неправдивою інформацію про те, що він в 2018 — початку 2019 року нібито тричі відвідував РФ.