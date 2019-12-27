Внучка Софії Ротару поділилася милим знімком зі своїм бойфрендом

Соня Євдокименко, внучка Софії Ротару, поділилася з передплатниками милим знімком. На фото дівчина зображена зі своїм бойфрендом-мільйонером.

З вересня цього року Соня Євдокименко живе в Нью-Йорку. Після навчання в Лондоні внучка Софії Ротару відправилася вчитися до Америки. Через переїзд за океан Соня стала рідше бачитися зі своїм бойфрендом Марком, у якого свій бізнес у Франції.

Але, схоже, новорічні свята закохані зустрінуть разом. Оскільки в мікроблозі Соні нарешті з’явилося спільне фото з коханим. Знімок був зроблений в Лос-Анджелесі.

«Посміхайтеся», – підписала милий знімок з бойфрендом Софія, продублювавши підпис англійською мовою.

На знімку Софія визирає з-за плеча Марка і посміхається. Закохані виглядають дуже щасливими.

Передплатники відзначили, що Соні дуже пасує посмішка і попросили її частіше посміхатися. Справа в тому, що на своїх модельних фото Євдокименко вважає за краще не посміхатися, через що часто виглядає сумною. Також фоловери відзначили, що Соня і Марко – дуже красива пара.

«Така у вас гарна посмішка», «така прекрасна посмішка», «Чудові», «Вау фотка просто супер)) Частіше посміхайся тобі пасує)», «Ця фотографія мені підняла настрій!», «Вам дуже пасує посмішка», «Ти така красива »,« Такі прекрасні люди »,« Вааау які ви милі », – пишуть фанати дівчини.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений SOFIA EVE (@iamsofiaeve) 26 Гру 2019 р. о 12:45 PST

: wona.com.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.