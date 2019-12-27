На Волині рейсовий автобус потрапив у ДТП, є постраждалі

У Горохівському районі Волинської області сталася ДТП за участю рейсового автобуса та мікроавтобуса, внаслідок якої потерпіли вісім людей. Про це повідомляє поліція Волинської області.

Аварія сталася 27 грудня близько 8 ранку на автодорозі Львів-Радехів-Луцьк поблизу села Софіївка. «Рейсовий автобус Mercedes-Benz Vario сполученням «Вараш-Львів» зіткнувся з мікроавтобусом Opel Movano.

За попередньою інформацією, унаслідок ДТП обидва водії та 6 пасажирів рейсового автобуса отримали тілесні ушкодження», — повідомили в поліції. Попередньо встановлено, що за кермом автобуса Mercedes-Benz перебував 55-річний мешканець Рівненської області.

Він врізався в мікроавтобус Opel Movano, за кермом якого був 32-річний мешканець Іваничівського району, яки рухався у зустрічному напрямку. Наразі на місці ДТП працює поліція. З’єднання ясовуються всі обставини події.