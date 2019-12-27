Кабмін спростив отримання виду на проживання для добровольців з АТО

Кабінет міністрів України спростив процедуру отримання посвідки на проживання в Україні й українського громадянства для захищали Україну добровольців.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук в Telegram.

“Уряд спростив отримання громадянства для добровольців, які захищали Україну на Сході”, – написав Гончарук у вівторок, зазначивши, що раніше добровольці з інших країн, не мали можливості отримати посвідку на проживання в Україні, який є першим кроком для отримання громадянства.

“Зараз уряд затвердив відповідний механізм”, – сказав він. Гончарук заявив, що рішення уряду спрощує подачу документів на отримання громадянства, однак рішення приймається у відповідності з нормами законодавства.

Таким чином, Кабмін затвердив порядок оформлення клопотання командира підрозділу Збройних сил та інших військових формувань, правоохоронних органів, державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, який виконував завдання антитерористичної операції, здійснював заходи по забезпеченню національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях, для видачі іноземцям або особам без громадянства виду на проживання.