У Чорногорії прийняли закон про свободу віросповідання. З-за нього по всій країні відбувалися мітинги

Депутати Скупщини (парламенту) Чорногорії прийняли закон «Про свободу віросповідання та переконань і правове становище релігійних громад».

У голосуванні не брали участь 18 опозиційних депутатів. Їх затримали після того, як в будівлі парламенту розпилили сльозогінний газ.

Деякі опозиціонери перед голосуванням атакували інших депутатів. Всього в парламенті затримали від 22 до 24 осіб, – передає Медуза. Прийнятий закон передбачає передачу у власність держави об’єктів і земель, що використовуються релігійними громадами в Чорногорії, якщо вони належали державі до 1 грудня 1918 року.

Проти ухвалення закону виступали представники Сербської православної церкви. На їх думку, закон позбавляє церкву її власності, в тому числі середньовічних монастирів. В уряді це заперечують.

У Подгориці, Будві та інших містах Чорногорії протягом всього 26 грудня пройшли акції протесту проти закону. Сотні прихильників опозиції блокували дороги і виїзди з міст. Поліція намагалася перешкодити протестувальникам, у тому числі священиків, які намагалися потрапити в будівлю парламенту, де йшло обговорення закону.