Контррозвідка СБУ підвела підсумки роботи за рік: 57 виробництв за держзраду, 54 — тероризм і диверсії, 7 — шпигунство, 90 злочинців отримали вироки

Завдяки діяльності контррозвідки СБУ в минулому році до різних термінів і видами покарання були засуджені 90 осіб, у тому числі 24 — за державну зраду, 35 — за терористичну діяльність.

Про це свідчать підсумки роботи Департаменту контррозвідки за 2019 рік.

Так, до 12 років ув’язнення засуджений колишній співробітник МВС України з Полтавщини, який передавав ФСБ РФ інформацію про військових об’єктах, списках мобрезерву і дані про добровольцях та волонтерів регіону.





А викритий СБУ працівник держконцерну «Укроборонпром», який збирав відомості про модернізацію і бойових характеристиках вітчизняних військових літаків, отримав 9 років в’язниці.





В цілому ж, цього року за матеріалами контррозвідки СБУ розпочато 239 кримінальних проваджень за злочини проти основ національної і громадської безпеки. Серед них:

— державна зрада (ст. 111 Кримінального кодексу України) — 57;

— шпигунство (ст. 114 КК) — 7;

— посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК) — 4;

— терористична і диверсійна діяльність (ст. ст. 113, 258, 258-3, 258-5, 260, 263 КК) — 54.

Читайте також на «Цензор.НЕМАЄ»: Ви разоблачаете зрадників і військових злочинців, не дозволяєте створити хаос, — Турчинов привітав контррозвідників з святом

Також вдалося запобігти терактам в різних містах України. Наприклад, до 10 років позбавлення волі засуджений диверсант, який за завданням так званого «МГБ «ЛНР» готував підрив залізничних шляхів на Харківщині.

А колишній капітан міліції із Запоріжжя, який планував підірвати багатоповерховий житловий будинок та залізничний переїзд, отримав 8 років в’язниці.





Проведе 5 років за ґратами і терорист, який за завданням ФСБ планував вибух на Харківводоканалі.





Триває слідство по ряду інших викритих агентів спецслужб РФ і квазиреспублик.

Читайте також на «Цензор.НЕМАЄ»: В умовах військової агресії проти України ваша робота надзвичайно важлива, — Баканов привітав контррозвідників СБУ з професійним святом

Продовжує СБУ викривати також шпигунів, що працюють під прикриттям дипломатичних представництв — 6 осіб стали в Україні персонами нон грата.

Так, у Львівській області викрили російського консула-радника, який збирав інформацію про стан ЗСУ і готував представників нацменшин для акцій з дискредитації України на міжнародній арені.

Важливий напрямок роботи контррозвідки — захист військово-економічного і оборонного потенціалу. За минулий рік в межах контррозвідувального забезпечення військово-технічного співробітництва та експортного контролю розпочато 51 кримінальне провадження, 22 людини засуджені за порушення правил здійснення міжнародних передач. Попереджено незаконне вивезення товарів військового та подвійного призначення на понад 50 млн гривень.

Нещодавно СБУ блокувала спробу протиправного переміщення в ЄС двигунів, які використовуються для комплектування бойових бронемашин, що знаходяться на озброєнні у ЗСУ.







Також Служба запобігла переправлення за кордон, зокрема в РФ, комплектуючих для військової авіації.





Крім того, СБУ виявила та блокувала корупційні зловживання у сфері військово-технічного співробітництва на загальну суму понад $ 110 000 000. Завдяки діяльності контррозвідки недопущено привласнення майже 750 млн гривень при виконанні державного оборонного замовлення.

Всього в 2019 році СБУ ініціювала проведення 32 перевірок діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, які порушили законодавство у цій сфері. Як наслідок — до бюджету сплачено понад 7 млн гривень штрафних санкцій.

Нагадаємо, що 27 грудня відзначається День контррозвідки СБУ.