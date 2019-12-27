«Не питайте мене ні про що»: Ахеджакова та інші актриси вражені відходом Галини Волчек

26 грудня, в четвер, не стало народної артистки СРСР Галини Волчек. Трагічна звістка вразила багатьох російських знаменитостей. За повідомленнями видання «Дні.ру», справжньою трагедією ця звістка стала для актриси Лії Ахеджакової. Понад 40 років вона відпрацювала на сцені театру «Современник», художнім керівником якого була Галина Волчек.

Журналісти спробували поставити питання Ахеджакової, однак вона не в змозі була щось сказати. «Не питайте мене ні про що, я в шоковому стані», — заявила актриса відмовилася від коментарів. Ця звістка також травмувало іншу актрису — Олену Яковлєву. Вона бачила Волчек ще зовсім недавно. За словами Яковлєвої, вона була на дні народження артистки 19 грудня. «У мене в цей день був спектакль у театрі «Современник». Все було чудово. Тому я абсолютно не готова до того, що сталося сьогодні… Горе. Вибачте, не можу більше говорити, душать сльози», — зізнається Яковлєва.

Примітно, що про відхід Галини Волчек нічого не сказали близькому другові Валентину Гафту. Актора вирішили не хвилювати, оскільки він дуже серйозно хворий. Гафту 84 роки, нещодавно він переніс інсульт, тому звістка про відхід близької подруги може підкосити його ще більше. Однак йому говорили, що Галину госпіталізували, на що він заявив, що якби був на її місці, то вже давно б помер.