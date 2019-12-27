«Слуга народу» хоче пом’якшити умови для депутатів-прогульників

36 депутатів від фракції «Слуга народу» пропонують парламенту змінити підстави для скасування грошових виплат за прогули.

Про це йдеться в законопроект №2658

Згідно з чинним регламентом Верховної Ради, нардепу не компенсують витрати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень, якщо: протягом місяця він без поважних причин не брав участь у більш ніж 30% голосувань.

Нардепи від СН (в тому числі перший заступник фракції Олександр Корнієнко) пропонують змінити цю норму і записати, що виплати припиняються, якщо нардеп не голосував за прийняття законопроектів у першому, другому і третьому читанні, за пропозиції президента до ветованого ним закону, а також за постанову чи інший акт парламенту.

Тобто «слуги народу» пропонують, щоб голосування за поправки під час другого читання не враховувалися при нарахуванні депутатської зарплати.