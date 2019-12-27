У Самарі геям довічно заборонили здавати донорську кров

«Дискримінація в чистому вигляді»

Обласна станція переливання крові довічно заборонила здавати кров гомосексуалів, про це повідомляється на її сайті. Увагу на це звертає видання «Інше місто».

Повідомлення про заборону гомосексуалів бути донорами крові записано в розділі «протипоказання»: «Абсолютне обмеження від здачі крові, якщо у вас: інфекційні захворювання (СНІД, носійство ВІЛ-інфекції) та особи, які належать до групи ризику (гомосексуалісти, наркомани, повії)».

На запит видання заступник директора з медичної частини обласної станції переливання крові Олена Кудінова розповіла, що у клініки є «база осіб», довічно відведених від донорства: «Де містяться дані, що надходять від профільних медичних установ і диспансерів. Кожен потенційний донор <…> перевіряється по базі на присутність в групі ризику або носійство захворювання, що є абсолютним протипоказанням до здачі крові».

За словами Кудінової, самарська станція переливання крові керується наказом федерального Моз. «Якщо при обстеженні донора <…> виникає підозра на поведінку, що приводить до ризику зараження інфекційними захворюваннями, що передаються з кров’ю, донор повинен бути відведений від донорства».

Також Кудінова посилається на постанову Головного державного санітарного лікаря РФ, в якому зазначено: гомосексуали не можуть здавати кров, бо нібито знаходяться в основній групі, вразливою до ВІЛ-інфекції.

Сопредседательница самарського ЛГБТ-руху «Аверс» Ірина (прізвище вона попросила не розкривати) зізналася, що вже більше 10 років здає кров: «Була вкрай здивована, побачивши на сайті служби протипоказання для донорів, що стосуються гомосексуалів. Залишається сподіватися лише на те, що це якась безглузда помилка адміністрації служби крові, бо законодавчого обмеження на донорство крові групами ризику давно немає. Багато наших хлопців регулярно здають кров, регулярно рятують життя мешканців і мешканок міста, і, будемо чесними, співробітники служби крові дуже делікатні і ніколи не запитують про особисте життя донорів. Що стосується інформації на сайті — її однозначно варто міняти, бо це дискримінація в чистому вигляді».

В обласній станції переливання крові не пояснили, як визначають серед потенційних донорів, хто гомосексуал, а хто ні. Як зазначила Олена Кудінова, остаточне рішення про допуск приймає лікар-трансфузіолог: «Всі питання обговорюються під час бесіди лікаря-терапевта і донора на терапевтичному огляді».