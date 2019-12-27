Олів’є, оселедець під шубою і «Іронію долі» хочуть включити в спадщину ЮНЕСКО

Депутат Держдуми Віктор Зубарєв пропонує вважати салат олів’є, оселедець під шубою, холодець і фільм «Іронія долі» світовою культурною спадщиною. Він вважає, що необхідно внести російські традиції святкування Нового року в список нематеріальної культурної спадщини людства. Відповідний лист він направив гендиректора ЮНЕСКО Одрэ Азуле. Про це пише РИА «Новости».

Зубарєв зазначає, що саме Новий рік, який в Росії відзначають 1 січня 1700 року, увібрав у себе кращі риси свята, що ріднить людей. Депутат пропонує включити до списку ЮНЕСКО традиції декількох категорій.

Так, на думку парламентарія, в першу чергу потрапити в список могли б традиції новорічного столу: салати олів’є, оселедець під шубою і мімоза, м’ясні і рибні закуски — холодець і холодець.

Також спадщиною пропонується визнати творчі та художні традиції: масове проведення дитячих ранків та ялинок напередодні Нового року і впродовж усього періоду шкільних зимових канікул.

«Наявність Снігуроньки, внучки Діда Мороза — ексклюзивного новорічного персонажа-міфологеми; хороводи навколо ошатною ялинки, які водять всі разом — діти і дорослі. Традиції новорічних хороводів успадковані від фольклорно-обрядових святочних хороводів, етнічних ритуалів багатонаціональної країни», — йдеться в листі.

Крім того, до переліку пропонується включити сімейний перегляд або фонове присутність на телеекранах 31 грудня художнього фільму «Іронія долі, або З легким паром!»