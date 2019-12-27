Короткий звіт про конференції “Сталін – 140”

На минулих вихідних в Москві пройшла міжнародна наукова конференція «Сталін-140», організована силами московського комітету РКРП-КПРС за підтримки ЦК РКРП-КПРС. За гіпнотичними мантрами абревіатур ховається добротна робота конкретних людей, які змогли зібрати пристойний склад учасників для міжнародного заходу за такою незручною сьогодні темою для буржуазної влади. На конференції були присутні білоруські, бельгійські, китайські і південнокорейські товариші з доповідями про Сталіна і стан справ у власних країнах. З відомих в лівих колах осіб у заході взяли участь Борис Юлін, Ігор Пыхалов, представники РКРП Олександр Батів, Роман Осін, Ілля Ферберів та ін Деякі з запрошених зарубіжних товаришів не змогли потрапити в Москву з об’єктивних обставин.

Конференція проходила у два дні. В кінці першого дня господарі та гості поклали квіти на могилу В. В. Сталіна на Червоній Площі.

Списки списками, а що ж за змістом? Як безпосередній свідок першого і другого дня конференції поспішаю повідомити, що захід пройшов на досить високому науковому рівні, якщо не рахувати одного казусу, але про нього нижче. Всі доповіді учасників відрізнялися своєю специфікою і опрацюванням обраної теми. А теми були такими: “Боротьба за образ І. в. Сталіна в суспільній свідомості»; «Внесок В. В. Сталіна у розвиток марксистської теорії»; «Сталін як основоположник політекономії соціалізму»; «Міф про страти для дітей»; «Ленінсько-сталінські принципи пролетарської національної демократії та їх порушення у послесталинский період розвитку радянського суспільства, що стало однією з причин руйнування Союзу РСР».

Щоб не лякати читачів, поспішаю попередити, що передруком доповідей у цьому короткому звіті займатися не буду, лише постараюся висвітлити головні напрямки у виступах доповідачів. А повний варіант конференції глядачі зможуть подивитися, сподіваюся, найближчим часом на Ютуб-каналі РОТ Фронту. Комуністам, найбільш впертим у вивченні марксистської теорії, досвіду СРСР і його узагальнення, доведеться дочекатися березня місяця, коли вийде спеціальний випуск журналу “Радянський Союз”, де будуть опубліковані всі доповіді, виголошені на конференції.

Отже, в перший день виступили:

Віктор Тюлькин, Секретар ЦК РКРП, 1-й Секретар ЦК РОТ Фронту;

Олександр Батів, член Політради ЦК РКРП, кандидат хімічних наук;

Жеф Боссойт, Голова Марксистської платформи (Бельгія);

Борис Юлін, історик і військовий експерт;

Ілля Ферберів, керівник Ідеологічної Комісії ЦК РКРП-КПРС, член Політради ЦК РКРП-КПРС.

Віктор Тюлькин у своєму виступі порадив молодим комуністам у дискусіях з антисоветчиками поменше виправдовуватися, т. к. хороше в СРСР при Сталіні з лишком перекриває всі помилки і перегини, а брехні можна понапридумувати (і антирадянські вигадують досі) цілий віз. Ще одна порада – не звалювати всю вину за розвал СРСР на конкретні особистості або групи осіб (троцькісти, агенти ЦРУ). На трагедію кінця XX століття вплинула сума факторів, які переплелися між собою, а десь і зрослися.

Олександр Батів в доповіді проаналізував найбільш “популярні” напряму антисталінської пропаганди в сучасній Росії. Перше, ліберальний напрямок, який стверджує, що Сталін – це Гітлер, кривавий тиран, вбивця народів, людожер і диявол з вусами. Все, до чого торкався Сталін, погано, але так як він був надлюдина з гіпнотичними можливостями, то тримав все населення під контролем, сам складав розстрільні списки, сам підписував, сам вирок приводив у виконання. Такий ідеалістичний погляд на тридцять років радянської історії, що межує з божевіллям, вже не сприймається більшістю населення, яке за версією Левада-Центру на 70% Сталіна підтримує.

Другий напрямок атак – буржуазно-патріотичне. Патріоти відривають Сталіна від Леніна, присвоюють Сталіну звання “кращого менеджера” СРСР або “червоного монарха”, а самому СРСР – звання “Червоної Імперії”. Патріоти беруть окремі факти сталінських часів (повернення погонів у Червону армію), не гребують вигадками і підробками (політ святої ікони на літаку перед битвою за Москву, організований особисто Сталіним), а економічний лад при Сталіні називають госкапитализмом. Прихильники такої ідеї – деяка частина “еліти” і силовики.

Третій напрям – це троцькізм. Після гарного Леніна прийшов поганий Сталін і все розвалив. В СРСР наступив “термідор”, а вірних ленінців, які ще могли врятувати ситуацію, Сталін поставив до стінки. Як відомо, вижив тільки один, самий правильний і полум’яний революціонер, родоначальник троцькізму – Троцький, але рука кривавого ката дотяглася і до останнього вірного ленінця. Троцькістами, на думку Батова, найчастіше стають представники інтелігенції, які просто напросто бояться свій народ, бояться злитися з “сірою масою” після революції, тому і відтягують її на невизначений час.

Жев Боссойт з Бельгії познайомив присутніх з історією створення книги його соратника Людо Мартенса “Інший погляд на Сталіна” (1994), а також розповів, як йдуть справи у компартії Бельгії. Прихильникам Маркса, Енгельса, Леніна і Сталіна, за словами Боссойта, чекають важкі ідеологічні битви зі своїми опонентами в партії. Ідеї соціал-демократів і реформістів все ще сильні в Європі, тому бельгійським комуністам необхідна підтримка дружніх партій, в тому числі з Росії.

Тепер про обіцяне казус. Особняком у виступах учасників варто доповідь історика Бориса Віталійовича Юліна. Тема доповіді: «Проблема послідовності змін суспільно-економічних формацій». Перед виступом Борис Віталійович попередив мене, що віщати з трибуни він буде “антимарксизм”, на що ваш покірний слуга від душі посміявся і зі свого боку попередив Бориса Віталійовича, що в залі встановлена відеокамера, а доповідь буде опубліковано. У відповідь посміявся вже Юлін. Але коли доповідь був викладений гостям, в залі було не до сміху. За якихось 15 хвилин історик Юлін скасував історичний матеріалізм і одне з досягнень класиків марксизму, які розкрили послідовну змінюваність суспільно-економічних формацій у всіх народів на Землі (первісно-общинну, рабовладельческую, феодальну, капіталістичну і комуністичну). Юлін назвав таку “пятичленку” неспроможною, оскільки новий масив історичних фактів її не підтверджує, і що ще в радянські часи виходили роботи з подібною ідеєю, він їх просто озвучив, але “винахідником велосипеда” себе не вважає.

До всього іншого Борис Віталійович двічі гучно повідомив, що боротьби класів не існує, оскільки борються між собою не класи, а носії класової свідомості”. Однак чий був цей “велосипед”, не сказав.

Ведучі та гості намагалися якось пом’якшити ситуацію, на мій погляд, історичний промах Бориса Віталійовича, вказавши історику, що той переплутав деякі визначення марксизму і, мабуть, тому в заявленій темі не розібрався до кінця. Але переконати Бориса Віталійовича, як відомо, може тільки сам Борис Віталійович, а справжні товариші можуть лише підкинути… ні-ні, не те, про що багато хто подумав… підкинути залізобетонних історичних аргументів, щоб виправити, на мій погляд, історичний промах історика. Як мінімум необхідно дочекатися видеовыступления Бориса Віталійовича на конференції або його друкованого доповіді, щоб говорити на цю тему по суті.

Замикав когорту виступаючих першого дня представник РКРП-КПРС Ілля Ферберів. У загальному і цілому доповідь була присвячена діалектичного розуміння процесів у суспільстві. Природно, не обійшлося без критики. Першим дісталося журналу “Прорив” за метафизичность поглядів. За словами Ферберова, вивчити марксизм-ленінізм повністю, а потім приступити до практики, як радить журнал, неможливо, оскільки марксизм-ленінізм живе вчення, яке розвивається разом з практикою, а зрозуміти повністю можна тільки щось застигле, завершене. Наприклад, Сталін був справжнім диалектиком, застосовував марксизм-ленінізм до мінливих умов і саме тому зміг просунутися так далеко в побудові комунізму. Що всі наклепи на Сталіна, що він не будував комунізм – пусті і безпідставні. Якщо розглядати економічні та політичні тенденції розвитку СРСР при Сталіні, то можна легко побачити, як слабшали капіталістичні тенденції і як зміцнювалися тенденції комуністичні (втрачали своє значення гроші, вся власність і вироблений продукт поступово ставали суспільними, були знищені антагоністичні класи і все більше стиралися межі між колгоспним селянством і робочим класом шляхом перетворення перших в робочих радгоспів тощо).

Другий день:

Товариші з Південної Кореї;

Леонід Школярів (Білорусь), секретар ЦК КПРС, перший секретар рескому БРО КПРС;

Товариші з Китаю;

Максим Глєбов, історик, викладач-дослідник;

Андрій Михайлов, кандидат фізико-математичних наук, співробітник НОЦ МІАН їм. Стеклова, викладач МДУ, науковий керівник Молодіжного університету сучасного соціалізму;

Ігор Пыхалов, історик і публіцист, автор численних книг з сталінської епохи;

Роман Осін, член Ідеологічної Комісії ЦК РКРП-КПРС, кандидат філософських наук;

Дмитро Кузьмін, член Ідеологічної Комісії ЦК РКРП-КПРС, журналіст і публіцист.

Цікавим і навіть хвилюючим був доповідь товаришів з Південної Кореї (імена не називаються за проханням гостей). В основному доповідь звівся до майбутньої перспективі об’єднання двох Корей в одну федеративну державу. Через 70 років після кровопролитної війни, нав’язаної корейському народу американськими окупантами, країна і народ знову можуть стати єдиним цілим, про це ведуться переговори між лідерами двох Корей. Однак при всіх райдужні перспективи душу комуніста терзають смутні сумніви – чи є ця ініціатива правильним вибором для КНДР і зможе Північна Корея та її устрій вплинути на устрій Південної Кореї? Дві системи і одне, хай і федеративну, держава сьогодні здається утопічним творінням. Не будемо забувати, що за спиною капіталістів Південної Кореї стоять американські імперіалісти, а хто стоїть за спиною Північної Кореї, щоб підтримати соціалізм? Капіталістичний Китай?

Леонід Школярів – гість з поки ще братньої Білорусії – у своїй доповіді зробив наголос на національне питання, який в Радянському Союзі, хоч і був геніально вирішено в 20-х роках Леніним, але з того часу теоретично і практично слабко розвивався. Роки йшли змінювалися керівники, а ленінська формула залишалася незмінною і як би придатної на всі часи. Зрозуміло, що національне питання стало одним з ключових питань під час розвалу СРСР. Вирощені в радянських республіках національні “еліти” розтягнули СРСР на дрібні клаптики і мало не розтягнули РРФСР. Тепер на пострадянському просторі залишився “розсіяний” радянський народ”, “радянська нація”, яка не могла не скластися за час спільного проживання на одній території і в загальному економічному просторі ще з царських часів, а потім і в СРСР. Тому СРСР обов’язково повинен бути відновлений, так як в наявності є “радянська нація”. Комуністи повинні об’єднати революційну боротьбу в республіках з національною боротьбою за звільнення радянського народу – тоді ми переможемо.

Максим Глєбов доповідав про сталінську політику по відношенню до післявоєнної Німеччини. Як відомо, після Другої Світової війни Німеччина була розділена “союзниками” на дві держави: соціалістичної НДР і капіталістичну ФРН. За словами історика, Сталін був готовий пожертвувати” соціалістичної НДР, вивести звідти війська і створити нейтральну об’єднану Німеччину, проте наткнувся на опір подібним планам не тільки “союзників”, але і першого федерального канцлера ФРН Конрада Аденауера. Захід не без побоювання дивився на об’єднання Німеччини під егідою СРСР і боявся соціалістичних настроїв. Маси об’єднаної Німеччини могли повести себе непередбачувано, коли окупаційні війська покинуть НДР і ФРН. Політику Сталіна по об’єднанню Німеччини після його смерті продовжити хотів Л. П. Берія, але прожив трохи більше вождя. До XX З’їзду сталінська ідея остаточно випарувалася з голови колективного керівництва КПРС.

Як відомо з історії, об’єднання Німеччини все-таки відбулося в 1990 році, а лаври об’єднувача дісталися М. С. Горбачову, на жаль, соціалістичного до того часу в НДР і СРСР залишалося небагато.

Про індустріалізації в СРСР у світлі сучасних показників і розрахунків гості конференції могли дізнатися з доповіді кандидата фізико-математичних наук Андрія Михайлова. Його доповідь, напевно, найважче передати в короткому огляді, т. к. він рясніє точними цифрами, тому обмежимося лише констатацією факту, що, яким би науковим способом ми б не вели розрахунки економічних показників СРСР, вони досі вражають, а для сучасної буржуазної Росії і зовсім здаються недосяжними. РФ по багатьом показникам так і не дісталася до рівня РРФСР 1989 року.

Історик Ігор Пыхалов запропонував учасникам конференції разом з ним розвіяти міф про розстріли неповнолітніх дітей при Сталіні. Виходячи з тих документів, що виявив в архівах Ігор Пыхалов, і слідуючи логіці законів КК СРСР, звинувачення Сталіна в розстрілі малолітніх злочинців, безпритульних і просто невинних дітей є не що інше, як вигадка лібералів. А єдиний документ (секретний циркулярний лист), на якому будується міфотворчість лібералів, має в архіві машинописних копію хрущовських часів (1962 року) і ніколи не згадувався під час судових процесів 30-х. Звичайно, припускає Пыхалов, у системи могли бути помилки, можливо, виняткові випадки (розстріл 16-18 літніх злочинців) могли мати місце під час так званих “сталінських репресій” (1937-1938 рр..), Ігор Васильович називає їх “ежовскими”. Але в загальному і цілому покарання неповнолітніх злочинців в сталінські часи було дуже м’яким, вища міра виключена, тому за звичайних обставин не могло виникнути такого прецеденту.

Завершити розповідь про другий день конференції хотілося б не в порядку виступів, а віддаючи належне закордонним товаришам, які змогли взяти участь у конференції, та організаторам, які забезпечили їх приїзд.

Виступ китайських товаришів сьогодні має особливе значення і не тільки тому, що Піднебесна сьогодні є одним з флагманів світової економіки. Як відомо, в середовищі російських комуністів не вщухають суперечки про те, чи вважати Китай соціалістичною країною або капіталістичної? Представники лівого крила китайської компартії відповіли на це питання наступним чином: в Китаї немає справжнього соціалізму, країною керують партноменклатура нарівні з підприємцями, Китай сьогодні вбудований в світовий ринок, а марксистсько-ленінська риторика правлячої партії є лише обман китайського народу. В країні переслідуються марксистські гуртки, репресуються активісти, силою придушуються робочі страйки. Переважна більшість молодих людей в Китаї не були виховані як провідники соціалізму. Вони виховувалися в любові до великої країні і виросли шовіністами.

В більшості своїй в останні роки, особливо при поступовий відхід держави від регулювання виробництва і економіки, становище трудящих і молоді погіршився. Тому в Китаї спостерігається зростання лівих настроїв, в тому числі і в КПК. Але ліве крило партії являє собою суміш течій (троцькізм, єврокомунізм, маоїзм, анархізм), які не можуть об’єднатися, т. к. весь час натикаються на постать Сталіна.

Були у другий день та інші виступи доповідачів, але ваш покірний слуга їх вже не застав, т. к. покинув конференцію в обідню перерву.

Ще одна обставина необхідно врахувати в цьому короткому звіті, що він складений по конспекту, який автор вів під час виступу учасників. Деякі зарубіжні гості виступали через перекладача, а деякі самі доповідали на не зовсім хорошому російською мовою. Але завдяки формату заходу та терпінню організаторів багато незрозумілі питання уточнювалися у доповідачів після їх виступу, зарубіжні гості опитувалися ще більш детально, в тому числі і автором цих рядків, тому кардинальних суперечностей з доповідями бути не може, а тільки неточності і не дослівне цитування.

Такі наукові конференції дійсно гідні відвідування, доповіді учасників пильного вивчення, обговорення і, природно, конструктивної критики. Спасибі РКРП-КПРС за захід, яке в 140-річний ювілей В. В. Сталіна наблизило нас до ще кращого розуміння історії і дійсності.

К. Поляків