Три будущих короля на одном фото: как семья Елизаветы II проводит новогодние праздники в Сандрингеме (фото)

Королевское семейство посетили рождественскую службу, но не в полном составе

В Великобритании жители деревни Флитчем в Норфолке имели уникальную возможность посмотреть на своего монарха и членов его семьи вблизи и практически без охраны. Об этом пишет Daily Mail.

Сейчас семья Елизаветы II традиционно проводит Рождество и Новый год в замке Сандрингем и также, не изменяя традициям, посетила рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины в деревне Флитчем.

На службе не было 98-летнего супруга королевы, герцога Эдинбургского Филиппа, которого накануне выписали из больницы в Лондоне, а также внук Елизаветы II принц Гарри и его супруга Меган Маркл. Герцоги Сассекские с позволения королевы встречают Рождество с сыном Арчи и матерью Меган в Канаде. Сюрпризом стало, что в семейном торжестве участвовал и герцог Йоркский Эндрю, младший сын Елизаветы II. Эндрю оказался замешан в секс-скандал с Эпштейном и до недавнего времени считалось, что он в опале. Впрочем, принц старался избежать прессы и с публикой не общался.

А вот принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Джордж и принцесса Шарлотта стали “звездами” рождественской службы.

: focus.ua