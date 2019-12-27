Ялинка гори: у столичній квартирі сталася пожежа через новорічної гірлянди

У квартирі на вулиці Срібнокільській, 8 сталася пожежа через коротке замикання гірлянди. Про це повідомляє прес-служба ДСНС по Києву.

Прибулі на місце рятувальники встановили, що пожежа сталася в одній з квартир на 14-му поверсі. Також було встановлено, що загоряння сталося через коротке замикання в новорічній гірлянді, якою була прикрашена ялинка.

«Вже через 15 хвилин з моменту виклику рятувальники ліквідували загоряння. В результаті пожежі гірлянда і ялинка згоріли повністю, пошкоджено особисті речі, меблі та вікно, закопчено стіни та стелю кімнати. Жертв і постраждалих немає», — розповіли в ДСНС.

Рятувальники попросили жителів і гостей столиці дотримуватися правил пожежної безпеки під час встановлення і прикрашання ялинки.

«Не забувайте, що гірлянди потрібно купувати тільки ліцензійного виготовлення. Також обов’язково перевіряйте справність електричного проводу, його ізоляцію. Не слід прикрашати ялинку легкозаймистими іграшками й прикрасами. Будьте уважні і бережіть себе!» — рятувальники попередили.