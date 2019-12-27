У Києві авто збило жінку, яка перебігала дорогу у невстановленому місці

У п’ятницю, 27 грудня, в Києві біля зупинки трамваю сталося ДТП, в результаті якого автомобіль Hyundai збив жінку, яка перебігала дорогу. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Як повідомляється, близько 9 ранку патрульні отримали виклик про ДТП на бульварі Івана Лепсе.

За словами водія Hyundai, він наїхав на жінку-пішохода, яка раптово вибігла на проїжджу частину.

Жінка хотіла перейти від зупинки трамвая на іншу сторону проїзної частини в невстановленому для цього місці. До місця події прибули патрульні, слідчо-оперативна група та медики.

Жінку госпіталізували. Як видно на записі, постраждала після зіткнення потрапила на капот машини і впала з нього на землю, вдарившись спиною. В якому стані перебуває постраждала — невідомо. Хто винен у ДТП, яке послідує покарання — встановить слідство.