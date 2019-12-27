По живому ріжуть. У мережі обурені ініціативою Мінсоцполітики про закриття секонд-хендів

Вчора, 26 грудня, стало відомо, що Міністерство соціальної політики розробляє зміни в нормативно-правові акти України щодо заборони ввезення на територію країни вживаних речей в якості гуманітарної допомоги.

За словами заступника міністра соцполітики Олега Коваля, українським законодавством користуються бізнесмени і під виглядом гуманітарної допомоги ввозять в країну секонд-хенд, щоб потім продати його.

Однак в уряді зовсім не звернули увагу на той факт, секонд-хенд для багатьох українців – єдина можливість бюджетно одягнутися. Українці в Facebook або жартують, або всерйоз обурені рішенням уряду, настільки відірваного від народу.

Деякі навіть вважають, що закриття “секондів” українці можуть не пробачити.