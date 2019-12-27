«Права за сало?» Мережа розлютило хамське паркування «Юзика»

У мережі спалахнула хвиля обурення через фото з неправильно припаркованою машиною народного депутата від «Слуги народу» Юрія Корявченкова («Юзика»).

Вони були зроблені в рідному місті парламентарія – Кривому Розі. Знімки опублікував користувач Алекс Ігнатенко в співтоваристві «Це Кривий Ріг, дитинко» на Facebook.

«Дзержинка. «Юзик» припаркувався біля «Кіптяви і Баклажана». Права за сало?» – написав автор публікації.

У коментарях під постом люди також вибухнули гнівом через ігнорування нардепом елементарних правил паркування.

«Йому можна», «Гнати цього «Юзика» сс*нными ганчірками! Дістав вже. Думає, раз кент презик, то все можна. Він тепер тут цар і бог», «Юзику» тепер все можна!» –обурюються українці.