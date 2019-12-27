«Світова економічна криза обов’язково буде»

Закінчується 2019-й рік — важкий для російської економіки. Чому економіка нашої країни загрузла в стагнації і поки немає передумов для виходу з неї, чим шкодить підвищення податків, чому небезпечні санкції, коли буде нова світова криза — про це розповідає в інтерв’ю директор Інституту стратегічного аналізу компанії «Фінансові та бухгалтерські консультанти», доктор економічних наук Ігор Ніколаєв.

«Коли розумієш, що офіційної статистики не можна довіряти, то справа зовсім погано»

— Які події, фактори і тенденції минулого року в економіці ви вважаєте визначальними?

— Почнемо з позитиву. Інфляція виявилася нижче очікувань. Очікувалося, що вона буде в районі 4%, а за фактом за підсумками року вона буде 3-3,5%. Це не рекордно низький показник. Але, тим не менш, пристойний. І все ж це такий плюс, який вимагає застереження. Вона полягає в тому, що значною мірою цей результат досягнуто за рахунок того, що купівельна спроможність населення була низькою. Реальні доходи населення не ростуть з 2014 року. Тому, з одного боку, низька інфляція, але з іншого, якщо людям нема на що купувати товари і послуги, то чому тут радіти?

Наступний плюс — це профіцитний бюджет. Профіцит складе від 1,5 до 3 трлн рублів. Тут також варто відзначити Фонд національного добробуту, який за своїм обсягом досяг 7% від ВВП. Там накопичено близько 8 трлн рублів, це великі гроші.

Але тут знову варто зробити застереження. Якщо стільки грошей, то навіщо потрібно було підвищувати ставку ПДВ? Профіцит вимірюється трильйонами, ну додали ще кілька сот мільярдів за рахунок підвищення ПДВ. Навіщо? Далі, навіщо при таких показниках потрібно було підвищувати пенсійний вік?

Курс рубля до долара США був стабільним — 60 рублів. Це також, до речі, зумовив відносно низький рівень інфляції. Стабільність курсу національної валюти і забезпечувала загальну передбачуваність економічної ситуації. Все це плюси.

Kremlin.ru

Тепер давайте поговоримо про мінуси. Головний мінус — це ситуація в демографії. У нас природний спад населення за підсумками року складе мінус 300 тис. чоловік. Це істотно вище, ніж було в 2018 році. Тоді спад склав понад 220 тис. осіб. Ситуація погіршується, незважаючи на всі вжиті заходи.

Ситуація в охороні здоров’я дуже погана. Навіть в уряді визнали, що реформа в охороні здоров’я провалилася. Прояви цього різні: то брак ліків, то фельдшерсько-акушерські пункти не побудовані в обіцяному кількості, то зарплати медиків, як і раніше низькі і т. д. Спочатку оптимізували, а потім не можуть побудувати те, що самі наобіцяли.

Розчаруванням року стало підвищення пенсійного віку. Правда, це було в щадному режимі. Для тих, хто в цьому році повинен був виходити на пенсію, сдвіжка сталася на півроку. Але тим не менш.

Ну і ще один негативний фактор. Серйозно погіршилася якість офіційної економічної статистичної інформації. У нас і так висока невизначеність економічної ситуації, а коли розумієш, що й офіційній статистиці не можна довіряти, то справа зовсім погано.

— Одним з позитивних економічних підсумків року, напевно, можна вважати зниження процентних ставок. Ключова ставка Нацбанку була знижена на 1,5% з 7,75% до 6,25% річних. Як ви вважаєте, чи це стане стимулом для виробництва і підвищення рівня життя в новому році?

— Економіка за підсумками 2019 року зросла на 1,3%. І це істотно менше, ніж в 2018 році — плюс 2,3%, коли ставка була високою. Я нагадаю, що наприкінці 2014 року ключова ставка була різко підвищена до 17%, хоча за кілька місяців до цього у нас ставка була 5,5%. І що, при тій низькою ставкою був якийсь бурхливий ріст економіки? Нічого подібного. Тобто зниження ключової ставки — це справа хороша. Але, як ми бачимо, лише зниження ставки не здатне привести до істотного підвищення темпів економічного зростання. Для бізнесу важлива зумовленість ситуації. Життя показує, що навіть якщо ставка висока, то для бізнес-планів важливіше зумовленість. Не можна назвати високу ставку якоюсь нездоланною перешкодою.

Що стосується доступності кредитів, то, з одного боку, вони дійсно стали доступнішими, але з іншого — населення і так закредитовані. Восени минулого року ми побачили різке зниження кредитної активності. Центробанк просто був змушений посилити правила видачі кредитів, тому що вже сформувався міхур, який ось-ось може лопнути. Ось і виходить, що начебто ставка знизилася, кредити стали доступнішими, але на тлі стагнуючих реальних наявних доходів населення кредитна активність знижується. Тобто при зменшенні ставки ми маємо зниження кредитної активності. Це говорить про те, що явно не варто переоцінювати значення для економіки зниження ключової ставки.

Володимир Путін і міністр економічного розвитку Максим ОрешкинKremlin.ru

— Ви скептично відгукнулися про необхідність підвищення ставки ПДВ. Росія майже рік прожила в режимі підвищеної ставки ПДВ з 18 до 20%, закон набув чинності з 1 січня 2019 року. Підвищення ПДВ у Росії принесло додаткові надходження до бюджету країни на 650 млрд руб., що можна порівняти з 0,6% ВВП країни. Міністр фінансів Антон Силуанов заявив, що отримані кошти від підвищення ПДВ підуть на стимулювання зростання економіки. На ваш погляд, це можливо?

— Є два шляхи, як саме витрачати гроші. Перший — ми залишаємо побільше грошей бізнесу і створюємо йому комфортні умови для інвестування. Другий — ми підвищуємо ставку, збираємо гроші, і тепер держава буде фінансувати. Але як? Більше додасть грошей на нацпроекти? Якісно це абсолютно різні підходи. Начебто в обох випадках гроші в економіці. Але коли рішення про інвестування приймає бізнес, він краще знає, що принесе максимальний результат, тому що його перспективи залежать від ефективності витрачання цих коштів. А коли рішення приймає держава, то, будьте впевнені, такі гроші витрачатимуться з набагато меншою ефективністю. Гроші, які спочатку забирають у бізнесу, а потім через бюджет повертають назад в економіку, навряд чи принесуть велику віддачу, ніж це міг би зробити бізнес. Тобто по-своєму Силуанов прав, але я не поділяю такий підхід.

«Треба багато разів подумати, виходити з тіні чи ні»

— Нещодавно повідомлялося, що в Росії за останній рік закрилися 668 тис. юридичних осіб. На ваш погляд, багато це чи мало для нашої економіки, і що стало результатом цього?

— Такі цифри завжди треба порівнювати з тим, скільки за той же рік відкрилося. Цей процес теж вимірюється сотнями тисяч. Одні закриваються, інші відкриваються. Але зрозуміло одне — коли підвищують податки, то, безумовно, це не стимулює розвиток бізнесу. Аналізуючи фактор закриття юридичних осіб, потрібно пам’ятати про ще однією важливою податкової новації 2019 року — це введення податку на самозайнятих. Правда, поки це було в чотирьох регіонах. Малі підприємства закривалися й тому, що переведення їх працівників у статус самозайнятих дозволяє платити менший податок. Навіть якщо ви перебували на спрощеній системі, то все одно там ви повинні були платити додатково соціальні внески, це більше 30 тисяч рублів у рік. А тут ви платите 4%, якщо з «фізиками» працюєте, 6% — якщо з юридичними особами. Так що з одного боку ПДВ підвищили, а з іншого — через фактора експерименту з самозайнятими було вигідно закривати малі підприємства і відмовлятися від статусу індивідуальних підприємців. Все це, гадаю, і призвело до тих цифр, про які ви говорите.

Znak.com

— Ви говорите, бути самозайнятим вигідніше, ніж тим же індивідуальним підприємцем. У 2020 році буде поширений експеримент ще на 19 регіонів країни (в доповнення до нинішніх регіонам). Експеримент вдався, як це заявила спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко. «Тепер кожен самозайнятий відчуває себе законослухняним громадянином, розуміє, що платить податки і вимагає до себе подвійного поваги», — підкреслила вона. Ви згодні?

— Дивно чути такі заяви. Було прийнято рішення, що це експеримент, розрахований на 10 років. А через кілька місяців ми чуємо, що експеримент себе виправдав. Якщо це експеримент, то ви експериментуйте у відведений для цього час і створіть повну картину з цього питання. Що саме вони хотіли досягти введенням цього статусу? Вивести малий бізнес з тіні? Багато з тих, хто перейшов в статус самозайнятої, і так працювали на світлі статус індивідуальних підприємців. Виходить, що вони цієї мети не досягли. А якщо досягли, тоді дайте повний розклад, хто саме зареєструвався як самозайнятий. Але мені здається, ефект вийшов зворотний. Вони хотіли витягнути на світло тих, хто взагалі не працював без реєстрації та не сплачував ніяких податків, а вийшло, що ті, хто працював навмання, так там і залишилися, а малі підприємства та ІП просто зареєструвалися самозайнятими і стали платити менший податок. Тобто, на мій погляд, заявляти, що експеримент вдався, принаймні передчасно.

І потім, це нововведення передбачає штраф за приховування виручки. Але виникає питання: а як взагалі збираються відстежувати цю виручку, якщо самозайнятий перебуває в тіні? Якщо людина працює з «фізиками», то він може сам довільно назвати розмір свого доходу. Адже ніяких касових апаратів або чеків немає. Тобто він відзвітує, що заробив мільйон, заплатить 4%, а йому скажуть, що він частина доходу приховав. За повторне порушення з тебе штраф — аж до того ж одного мільйона. Ось такі потенційні ризики несе цей закон для малого бізнесу.

Крім того, зараз встановили одні ставки: 4% та 6%. Але де гарантія, що через рік вам не зроблять ці ставки 10% і 20%, якщо так хвацько прийняли закон про експеримент, а через кілька місяців його змінили і хочуть змінити ще? Ви зареєструвалися — значить ви вже засвітилися перед податковими органами, думаючи, що вам треба буде платити всього 4%. Але знайте, що ніякої впевненості в тому, що через рік-два ця ставка не зросте в кілька разів, немає. І ось працював людина багато років репетитором, перукарем, програмістом на дому, ще ким-то, а тепер опинився на гачку у держави, яке, як ми бачимо, своїх слів не тримає. Так що, виходить, треба багато разів подумати, виходити з тіні чи ні.

«Політики, вирішуйте проблему санкцій, це реальна загроза»

— Як ви оцінюєте темпи зростання виробництва у році, що минає? Росія стала більше виробляти?

— Невелике зростання є, промвиробництво за підсумками січня-листопада 2019 року зросла на 2,4%. Це більше зростання ВВП. Правда, коли я дивлюся на цифри за темпами зростання промисловості, то над кожною цифрою думаю: а чи можна їй вірити? Для мене особливо показовими були дані Росстату по динаміці промвиробництва за червень 2019 року, коли загальний показник був +3,3% в річному вираженні, і цей показник навіть математично не відповідав динаміці за чотирма основними видами діяльності, які складають цю саму промисловість: видобуток корисних копалин, оброблювальні виробництва, забезпечення електроенергією та газом, водопостачання та водовідведення. Тим не менше, ніхто навіть не намагався це виправити.

— Ви згадали зростання ВВП. За підсумками 2019 року він становив 1%-1,3%. Про що це говорить?

— Це говорить про стані, близькому до стагнації. Світова економіка в 2019 році зросла десь на 3%. Наш показник серйозно менше того, як розвивається в цілому світ. А ми, згідно з травневим указам 2018 року, повинні були вийти на темпи зростання економіки, що перевищують середньосвітові. Якщо поїзд йде зі швидкістю плюс 3%, а ви в своєму вагоні маєте темпи зростання більш ніж у два рази менше, то ваш вагончик відстає. При цьому, якщо так далі піде, то він не сьогодні-завтра взагалі зупиниться, а потяг світової економіки тим часом поїде далеко вперед. І наздогнати його вже не буде можливості. Я такий стан російської економіки називаю відсталим розвитком.

White House/Flickr.com

— Що, на ваш погляд, потрібно поміняти в економічній політиці уряду Росії, щоб вийти з того відстаючого розвитку, про який ви говорите?

— Я недаремно говорив про такий чинник як невизначеність економічної ситуації. Росстат щомісяця проводить опитування бізнесу, директорів підприємств, запитуючи їх про чинники, які найбільшою мірою дестимулюють економічний розвиток. Всі останні роки бізнес головними факторами дестімуляціі називає високе податкове навантаження, невизначеність економічної ситуації, нестача власних фінансових ресурсів. До речі, висока ставка комерційного кредиту ніколи не перебувала на перших місцях. Це завжди 4-5 місце серед чинників, які, на погляд бізнесу, гальмують його розвиток.

Звідси висновок: якщо бізнес називає ці фактори в якості тих, які перешкоджають його розвитку, то цілком логічно, що якщо ви хочете змінити ситуацію, то треба, по-перше, не підвищувати, а знижувати податкове навантаження, а по-друге, треба знижувати невизначеність економічної ситуації. Потрібно визнати, що невизначеність економічної ситуації в значній мірі зумовлюється санкційних протистоянням. Бізнес, особливо великий, не розуміє: так все-таки будуть ще більші санкції, або поки жити можна?

Ігор Ніколаєв

У відповідь на такі настрої бізнесу у нас в верхах зміцнилося така думка, що нічого страшного, можна жити і під санкціями. Біда санкцій полягає не в тому, що стало важче позичати кошти або отримати якісь технології. Головна їх загроза — вони несуть невизначеність економічної ситуації. Звідси висновок: треба вирішувати проблему з санкціями. Але мені заперечать: так адже це політика! Але я кажу як економіст. Санкції для економіки — це зло, оскільки створюють високу невизначеність економічної ситуації. І якщо все впирається в політику для усунення цього зла, тоді я можу сказати у відповідь: «Політики, вирішуйте проблему санкцій, це реальна загроза!»

Так що я б виділив два чинники: знижувати податки і знижувати невизначеність економічної ситуації. І в цьому зв’язку треба зазначити, що аж ніяк не безперечним видається пропозиція про підвищення базової ставки ПДФО до 16% з одночасним скасуванням цього податку для незаможних. Переслідуючи ніби як благу мету, ми тим самим для дуже багатьох підвищимо прибутковий податок, і це буде відчутно.

— Який ваш прогноз на 2020 рік? По-перше, у плані рівня життя в Росії. По-друге, в плані податкової політики. По-третє, економічного становища Росії. І по-четверте, варто очікувати криза, який протягом 2019 року кілька разів прогнозували?

— Світова економічна криза обов’язково буде, циклічність світового економічного розвитку ніхто не відміняв. Але, швидше за все, не в 2020 році, а десь у 2021. Бульбашки сформувалися, вони лопаються, як правило, в самий невідповідний час. В цілому вже у світовій економіці йде тренд на уповільнення. Зростання світового ВВП в 3% — це найнижчий показник після світової кризи у 2009 році. І він продовжує сповільнюватися. А інерція — це важливий фактор, який потрібно враховувати. Для Росії це важливо, тому що уповільнення світової економіки — це зниження цін на енергоносії. Трубопроводів ми, звичайно, набудуємо. Але чим ми будемо їх заповнювати при спадний попит на вуглеводні? А він буде знижуватися. І не тільки тому що світова економіка сповільнюється. Але і в зв’язку з кліматичним чинником. Подивіться на Москву, що відбувається з погодою в грудні 2019 року. Це дуже тривожно. Кліматичний фактор — глобальне потепління — означає, що зростання споживання вуглеводнів буде сповільнюватися. З іншого боку, ростуть витрати на те, щоб перемикатися на інші джерела енергії.

Є й інші чинники, які будуть знижувати темпи світової економіки. Ми бачимо, як зростає соціальна протестна активність. Цей рік був показовим у цьому сенсі: Чилі, Еквадор, Болівія, Ліван, Франція, Гонконг — там скрізь потужно прозвучали протести. Загалом проблеми у світовій економіці неминуче наростають.

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Що стосується Росії, то, схоже, санкції будуть посилюватися. Таким чином, зовнішні чинники для російської економіки несприятливі. Крім того, в 2020 рік ми входимо в стані стагнації. А для нашої громіздкою економіки це має значення. У такої економіки сила інерції велика. Одна справа, коли ви раскочегарились і рік можна проскочити в темпі. Інша справа — повільно вповзли. При цьому структурно економіка залишилася незмінною — вона сировинна. Робляться спроби перебудувати. Але проблема в тому, що для здійснення серйозної перебудови банально необхідно час. Ми загрузли в структурних диспропорціях, це ще більше посилює проблеми нашої економіки.

Звідси висновок: будемо бовтатися близько нуля. У великий мінус не зірвемося. Тобто буде та ж сама стагнація, що в році, що минає, тільки в трохи гіршому вигляді. Рівень життя людей також буде стагнувати, і я нагадаю, що останні роки він тільки знижувався. Але будемо втішати себе тим, що найгірше, мабуть, попереду. Так що 2020 рік — ще не найстрашніший.

Не хотілося б, звичайно, закінчувати розмову на такій ноті. Тому не будемо забувати про те, що всі кризи минають, навіть майбутні.