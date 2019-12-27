Труханів зганьбився наслідуючи Горенюку

Геннадій Труханов разом зі своєю командою почав не зовсім адекватно рефлексувати на події в місті. На це звернув увагу в своїй публікації нардеп Горенюк: «Місцеві чиновники і заходів бояться нас. Вони показують цей страх своєї рефлексією на ті проекти та ідеї, якими я і мої однодумці займаємося вже багато років: урбаністика, транспорт, та розв’язки».

Чому так, здогадатися нескладно: скоро вибори, а об’єктивних високих досягнень у місцевих одеських влади немає. Навіть більше: недоурбанистические пориви мера, швидше, його рейтингом шкодять, ніж допомагають.

Замість асфальтованого тротуару на Більшовику — нікому не потрібні літери на Жеваховій горі, спроби перебити тему транспорту вилилися в незграбний і неробочий, на думку експертів, проект по розширенню Миколаївської дороги, а повторний запуск автобусів, який мерія змусила організувати компанію «Севертранс» одесити і зовсім висміяли.

Нагадуємо, що компанія «Севертранс», якій і належать автобуси, офіційно звернулася до Горенюку з пропозицією про співпрацю в рамках реформи громадського транспорту, над якою депутат зараз працюємо.

Його команда організовувала опитування для жителів Суворовського, разом визначали найбільш важливі для жителів маршрути , за якими і поїхала перша партія великих комфортних автобусів. Але міра засмутила робота на благо одеситів, місцева влада раптом почали збирати транспортні комісії і розпускати наклеп в сторону команди Горенюка.

Також варто відзначити, що мер великого міста, у якого є безліч проблем, Труханів, знайшов час і поїхав повторно перезапускати автобуси з метою піару.

Горенюк прокоментував це так: «Мені і місту потрібен результат. Інше – неважливо. Нехай перезапускают хоч десятий раз. В першу чергу, автобуси на вулицях Суворовського – це заслуга компанії «Севертранс». Так, я знаю, що до цього бізнесу у людей теж є питання. Але ми поки ще не чарівники, проте дуже намагаємося ними бути. Для цього нам з вами залишилося здолати третю голову дракона корупції, брехні, некомпетентності і злодійства. Ми поміняли президента, змінили Раду і незабаром у нас буде шанс змінити місцеву владу. Але це вже зовсім інша історія…»

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