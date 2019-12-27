У Новій Каховці затримали російського «злодія в законі», якого розшукував Інтерпол

Інформацію про те, що в райцентрі Нова Каховка ховається людина, що знаходиться в міжнародному розшуку Інтерполу, отримали співробітники карного розшуку Херсонської області.

Як розповів «ФАКТАМ» начальник поліції Херсонщини Олександр Прокудін, увечері 26 грудня поліцейські затримали його в одному з розважальних закладів міста. Як з’ясувалося, це 54-річний громадянин Росії. Чоловік раніше судимий, а в 1997 році в Москві він на злодійській сходці отримав статус «злодія в законі» і прізвисько Рубен Івановський. Також йому було раніше заборонено в’їзд в Україну до січня 2022 року.

Поліція встановлює, яким шляхом та з якою метою розшукуваний приїхав на територію Херсонщини. Також обласним управлінням міграційної служби в суд направлено клопотання для вирішення питання про його приміщенні в пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства з подальшою передачею країні — ініціатору розшуку.