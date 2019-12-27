Будні міграційної служби: Пімахова під слідством. Соколюку і Степанову приготується?

Минулого тижня Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру колишньої першої заступниці голови Державної міграційної служби Дине Пимаховой.

Як повідомляє прес-служба НАБУ, Пимаховой закидають ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою). Вищий антикорупційний суд відправив Пимахову під нічний домашній арешт до 21 лютого 2020 року.

За даними слідства, в червні 2017 року підозрювана запропонувала громадянину В’єтнаму організувати оформлення виду на проживання в Україні. За послугу Пімахова вимагала та отримала 1800 доларів. Слідство також встановило, що у серпні 2017 року перший заступник голови ДМС запропонувала громадянство України іранця за, нібито, територіальним походженням. Останнє повинно було підтверджуватися фальшивими документами.

Соколюк і його «відмивачі»

Чи Правда, що в Україні будь-який співробітник Міграційної служби може видати громадянство?

Цікаво, а як же це стало можливо при «прекрасному» демографічний реєстр, який декларує Міграційна служба? І коли Максим Соколюк або визнається, що демреестр в Україні – не працює, або подасть у відставку у зв’язку з профнепридатністю?

Цинізм «патріотизму» Соколюка полягає в тому, що він, одягає вишиванку, але при цьому прибрав з дизайну українського паспорта вишитий орнамент різних регіонів, щоб замінити дизайн і передати вже нові елементи в офшори.

Адже за неповних два роки це вже друга гучна справа в службі. По таємничій логіці і дивним збігом обставин, риба в цьому болоті гниє з заступників Голови. Трохи більше року іншої заступниці Глави міграційної служби Максима Соколюка Тетяни Нікітіної повідомили про підозру за тією ж статтею, що і нині Пимаховой. Збіг?… За даними прес-служби ГПУ Нікітіна допомагала з оформленням українського громадянства представникові сусідньої, «дружньої» нам федерації.

Невже будь-який співробітник Міграційної служби може підробити головний документ у державі – паспорт громадянина України? Максим Юрійович, може поясните? Адже це не тільки ваш сором і ганьба Державній міграційній службі, це нищівний удар по міжнародному іміджу країни.

До речі, засвідчуючи у справі про імпічмент Дональда Трампа, помічник держсекретаря Джордж Кент нагадав про гучний скандал у міграційній службі і заявив, що відносини між ГПУ та посольством США зіпсувалися саме восени 2017 року. Тоді ГПУ затримала детективів НАБУ, які вели розслідування про неправомірну видачу біометричних паспортів Державною міграційною службою (спільно з «подільником» – ДП «Поліграфкомбінат «Україна»). Видані паспорти використовувалися для отримання американської візи.

Пристойній людині вже повинно було б стати непристойним залишатися на посади голови служби, коли ввірене відомство потряс скандал за скандалом. Але, ймовірно, якщо мова йде про гроші, розмови про честь і пристойність – недоречні. Та й звідки пристойним людям взятися в таких колах в Україні?

За сходженням Максима Соколюка на «трон» Державної міграційної служби в 2016-му тягнеться цілий шлейф корупційних схем ще з 2011-го. Успішна кар’єра Максима Соколюка починалася в епоху младореформ Саші Януковича. За сприяння Сергія Арбузова і тодішнього міністра МВС Захарченка, Соколюк знищував Державний центр персоналізації даних, для подальшого виведення грошей в офшори через схеми. Пізніше емігрував в поліграфкомбінат «Україна» і звідти в міграційну службу.

Будучи заступник директора по персоналізації документів поліграфкомбінату, спільно з директором Максимом Степановим створив схему по введенню в підприємство сумнівною системи Уніт (наказ N19 від 27.02.2015). Тільки за цією схемою Соколюку в змові з групою осіб вдалося в 2018 році вивести в офшори 63 млн гривень. Ще одна велика схема спільної роботи Максимов Соколюка і Степанова – голографічний елемент на документах. Нібито він дуже надійний, але тільки навіщо він на документі, де всі дані і без того прожигаются лазером? Більше того – цей елемент відсутній в офіційному описі документів (закордонного паспорта та ID-карти), затвердженому Кабміном!!!

Ну а чого ви возмущаетесь? – У нас в Естонії все в порядку, ми найкращі

Естонська компанія-посередник OU FEATURE отримує від виробника цих голографічних захисних елементів французької компанії SURYS винагороду в розмірі близько 1 євро за кожну штучку. Тільки за 2018 рік за видачу 7 мільйонів біометричних паспортів, в компанію OU FEATURE «витекло» близько 7 мільйонів євро від грошей українських платників податків.

Якщо поскроллить стрічку соцмереж, можна наткнутися на не такі вже давні хвалебні пости на офіційних сторінках держвідомств про реформування. На картинці з особою Діни Пимаховой можна прочитати про позбавлення ДМС від «пережитків радянської системи» і «в першу чергу – корупції». І це трохи більше, ніж за місяць до тієї нещасливої спробі передачі Пимаховой хабара. За фактом, саме Пімахова і була «обличчям» реформи Соколюка. Однак всупереч логіці і моралі, як і раніше на своєму насидженому місці.



narodna.pravda.com.ua