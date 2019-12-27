Депутат Миколаївської облради направив пістолет на зупинив його патрульного

Вночі, 24 грудня, на трасі «Одеса-Миколаїв» стався інцидент між екіпажем патрульної поліції і водієм автомобіля Toyota Camry.

Про це повідомило джерело в прокуратурі.

За інформацією джерела, інцидент стався о 1:30, не доїжджаючи близько 4 км до села Красне. Поліцейські зупинили їхала в напрямку р. Миколаєва «Тойоту», яка порушила правила дорожнього руху, обігнавши патрульний автомобіль на перехресті. В ході спілкування з патрульними водій «Тойоти» порушення правил зі свого боку не визнав. Більше того, під час розмови з поліцейськими водій дістав пістолет, пересмикнув затвор, дослав таким чином патрон у патронник і направив його на одного з поліцейських. Скориставшись секундним замішанням патрульних, водій різко натиснув на газ і спробував сховатися, проте патрульні заблокували йому рух своїм автомобілем Škoda Rapid.

За кермом «Тойоти» перебував депутат Миколаївської обласної ради Вадим Олабин. На місці події на нього було складено админпротколы. Крім того, як з’ясували «Новости N», за фактом події між депутатом і співробітниками поліції конфлікту розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 КК України «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу»

Пістолет, яким водій погрожував поліцейським, виявився травматичним, моделі ПСМ-Р. На нього є відповідний дозвіл.