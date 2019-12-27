Глава ФДМ Сенниченко повертає «смотрящих минулої влади» в керівництво обленерго — ЗМІ

У той час як Національне антикорупційне бюро заявляє про висунення підозр у скоєнні кримінального злочину колишнім посадовим особам «Черкасиобленерго», голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко наближає їх до себе в якості радників, призначаючи в наглядові ради обленерго.

Про це повідомляє видання «Коментарі».

Мова йде про Олексія Беспалове, якого глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко не так давно призначив у наглядові ради підконтрольних державі «Черкаси-«, «Запоріжжя-«, «Харківобленерго».

Олексій Беспалов — один з фігурантів розслідування про виведення державних коштів на рахунки приватної компанії «Енергомережа», проведеного журналістами «Громадського».

Як пише видання, Беспалов, імовірно, мав серйозний вплив на «Миколаївобленерго», а також на інші обленерго, підконтрольні Дмитру Крючкову. За різними джерелами, мова про «Запоріжжя-«, «Харків-«, «Черкаси-» і «Миколаївобленерго».

Проте розслідування НАБУ за фактами заволодіння коштами підприємств енергетичного сектора, не заважає Беспалова розширювати зону впливу на обленерго і впливати на приватизацію під крилом Голови Фонду держмайна.

Факт того, що Дмитро Сенниченко дав Олексію Беспалова повноваження по розробці пропозицій приватизації обленерго, може свідчити, що глава ФДМ призводить під свій контроль тіньові схеми обленерго, вважають журналісти.

Нагадаємо, стосовно посадових осіб «Черкасиобленерго» і «Харківобленерго» висунуті звинувачення детективами НАБУ у кримінальному провадженні за фактом заволодіння коштами підприємств енергетичного сектора економіки і зловживанні службовим становищем.

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