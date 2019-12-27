Вимагають гроші від імені керівництва Міноборони: шахраї придумали нову схему

У Міністерстві оборони України та Генеральному штабі Збройних Сил попередили про активізацію шахраїв, які за телефоном звертаються з проханням перевести якісь кошти на банківські картки.

Нагадаємо, в листопаді на Чернігівщині затримали киянина, який під виглядом співробітника СБУ збирав «данину» з місцевих бізнесменів під виглядом допомоги учасникам АТО.

Дзвонять кажуть, що гроші їм потрібні на «новорічні подарунки».

«Попереджаємо, що Міністерство оборони ніколи не проводить таких „акцій“. Такі дії є шахрайством», — йдеться в офіційному повідомленні Міноброни в Facebook.