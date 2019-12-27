У Москві викрали лімузин Сталіна

На півночі Москви зловмисники проникли в один з гаражів і вкрали лімузин, який належав кривавому диктатору Йосипу Сталіну.

В епоху СРСР ЗІС-115 був автомобілем вищого класу. Відомо, що з 1949 року на такому автомобілі їздив Сталін. Машину вкрали в ніч на 27 грудня.

Невідомі занурили ЗІС на евакуатор і зникли в невідомому напрямку. В даний час крадіїв розшукують. Авто оцінили в 2,5 мільйона євро.

За документами вкрадений автомобіль належить начальнику служби безпеки українського бізнесмена Руслана Тарпана. Камери спостереження зафіксували зловмисників зі спини.