Інтернет-видання theБабель закривається через відсутність фінансування

Частина команди інтернет-видання theБабель вирішили звільнитися через проблеми з фінансуванням. Зокрема, посадові залишає і шеф-редакторка Катерина Коберник.

Про це Коберник розповіла Громадському.

«У мене немає інформації про те, буде він (theБабель — ред.) надалі існувати, чи ні, у якому складі. Я знаю, що частина команди сьогодні йде, журналісти», — розповіла вона. Коберник зазначила, що з 1 січня 2019 року залишає посаду шеф-редакторки видання та склад акціонерів. Вона пояснила, що в останні місяці у theБабель були проблеми з фінансуванням. Водночас затримок з виплат зарплат не було. Команду також залишає головний редактор видання Гліб Гусєєв.

На своїй сторінці у Facebook він написав, що «theБабель закривається». «Якийсь час знадобиться, щоб закрити справи й з усіма попрощатися. А ціх всіх — багато, і я всім вдячний. Так що, напевно, це буде пост з подяками», — додав Гесєєв. Інтернет-видання theБабель розпочало роботу у вересні 2018 року.

Шеф-редакторкою стала Катерина Коберник, яка на той момент була заступницею директора департаменту нових медіа холдингу «1+1 медіа». Головним редактором став Гліб Гусєв. За даними громадської організації «Детектор медіа», на початку роботи виданням володіли четверо акціонерів за 25% акцій кожен: виконавчий директор «1+1 медіа» Ярослав Пахольчук, генеральний директор «1+1 медіа» Олександр Ткаченко, Катерина Коберник і Гліб Гусєв.

Згодом, після обрання народним депутатом, склад акціонерів залишив Ткаченко, а його частка перейшла Ярославу Пахольчуку, який ставши власником 50% компанії.