У Порошенка зажадали порушити справу проти звільненого Труби

Кримінальну справу проти екс-глави Держбюро розслідувань Романа Труби, який сьогодні був звільнений з посади, вимагає порушити партія Петра Порошенко «Європейська солідарність».

У політсилі наполягають, що кримінальне переслідування Генпрокуратури має торкнутися не тільки колишнього директора ДБР, але і фігурантів так званих «плівок Труби». Про це повідомляється на сайті «Європейської солідарності».

«Партія «Європейська Солідарність» вітає звільнення дискредитованого голови ДБР Труби і вимагає від Генеральної прокуратури порушити проти нього кримінальну виробництво за вчинені Нею злочини. Покарання за системне порушення законів і Конституції повинно полягати не тільки у звільненні керівника ДБР, але й до кримінальної відповідальності, яку повинен понести він, а також інші фігуранти, присутні на «плівках Труби»,- йдеться в повідомленні.

У партії Порошенка вважають, що розслідування так званих «плівок Труби», записаних у кабінеті екс-керівника ДБР, є обов’язковою умовою для очищення бюро.

Крім того, зазначили в політсилі, що звільнення Труби відбулося з порушеннями норм Конституції. Згідно з рішенням Конституційного суду від 16 грудня 2019 року, президент не має права призначати керівництво ДБР, оскільки «підпорядкування НАБУ та ДБР президенту через призначення і звільнення керівників створює загрозу незалежності цих органів».

Нагадаємо, Труба очолив ДБР після того, як в листопаді 2017 року конкурсна комісія по проведенню конкурсу на зайняття відповідної посади рекомендувала призначити його директором відомства. Екс-президент України Петро Порошенко підписав указ про призначення Труби директором ДБР 22 листопада 2017 року.

24 грудня 2019 року президент Володимир Зеленський підписав закон, що підсилює повноваження директора ДБР і дозволяє переводити слідчих прокуратури і прокурорів, які розслідували справи Майдану в ГБР без обов’язкового проведення конкурсу. У зв’язку з істотною зміною повноважень директора ДБР з дня набрання чинності законопроекту припиняються повноваження глави ДБР Романа Труби та його заступників і починається процес з перезапуску органу.